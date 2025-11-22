"Это было очень громкое дело": что известно об освобожденной из Беларуси 18-летней украинке

22 ноября Украина вернула из неволи 31 гражданина. Это женщины и мужчины, которых задержали в Беларуси и приговорили к различным срокам заключения. Самой молодой освобожденной украинке всего 18 лет. Ее зовут Мария Мисюк.

В эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что история Марии Мисюк была очень известна. Тогда девушке было всего 16 лет. Два года она провела за решеткой в колонии общего режима, а теперь вернулась домой, передает 24 Канал.

Смотрите также Страдает друг Путина: Беларусь не может погасить долг

Что известно об освобожденной из Беларуси Марии Мисюк?

Весной 2024 года белорусские силовики задержали Марию вместе с еще шестью подростками. Власти Беларуси обвинили их в "терроризме", однако эти обвинения считаются безосновательными.

По данным белорусского правозащитного центра "Вясна", 29 апреля на государственном телеканале ОНТ вышел пропагандистский фильм под названием "Дети на прицеле. Завербованные врагом", где говорилось о якобы задержании семерых несовершеннолетних за "сотрудничество с украинскими спецслужбами".

Некоторым подросткам приписывали "акт терроризма" и "госизмену".

В сюжете говорилось, что шестеро подростков создали анархистскую ячейку "Черные соловьи", которой руководила тогда 16-летняя Мария Мисюк.

Белорусские пропагандисты заявляли, что группа планировала диверсии в Беларуси и России. Они утверждали, что Мария переехала в Беларусь с семьей в 2022 году и организовала анархистскую группировку для подготовки терактов. Также в фильме сообщали, что Мария якобы переписывалась онлайн с "кураторкой Маричкой", которая давала ей инструкции по изготовлению взрывчатки и коктейлей Молотова.

Координационный штаб обнародовал кадры возвращения Марии в Украину. Девушка была шокирована и не могла сдержать эмоций. Говорит, думала, что ее везут расстреливать в лес. На вопрос, как она сейчас себя чувствует, Мария ответила: "Очень хорошо". Девушку встретил лично глава ГУР Кирилл Буданов, что тоже ее порадовало.

Мария Мисюк вернулась в Украину и встретилась с Будановым: смотрите видео

Что известно об освобождении 31 украинца из Беларуси?