Рютте послал скрытый месседж США и Украины после массированной атаки, – политолог

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 3 февраля прибыл в Киев, который ночью пережил очередную массированную атаку россиян. Рютте выступил в Верховной Раде, сделав ряд важных заявлений и выразив дальнейшую поддержку Украины.

Марк Рютте во время своей речи в Киеве обращался не только к украинцам и руководству нашего государства, но и к главе Соединенных Штатов Америки. Так мнение высказал в разговоре с 24 Каналом политолог и президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко, объяснив, почему для генсека НАТО был важным приезд в Украину.

Читайте также Больше помощи и новые удары по России: эксклюзивные детали с пресс-конференции Рютте и Зеленского

В чем для Рютте важность визита в Киев?

Буряченко отметил, что Марк Рютте в Верховной Раде и затем на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции сказал много правильных вещей. Однако украинцы все это уже неоднократно слышали от партнеров Украины – что они передадут нам самолеты, танки, корабли и тому подобное.

Рютте, приехав в Украину в лютые морозы и сразу после массированного обстрела, показал, что основной ориентир НАТО – на противостояние прежде всего с Россией. Также он отметил необходимость толчка к европейско-атлантическому единству,

– отметил политолог.

Во время брифинга, по его словам, было много правильных заявлений относительно России, продолжение давления на нее, следующего санкционного воздействия.

"Однако Рютте много акцентировал, исходя из собственных интересов. Он обращался к США, пытаясь донести американцам через свои публичные заявления, что европейская часть НАТО, страны "коалиции желающих", готовы взять на себя ответственность по размещению миротворческого контингента в Украине", – отметил президент Международного института исследований безопасности.

Обратите внимание! Во время визита в Украину, генсек НАТО заверил, что деньги на военную помощь Украине, в частности на приобретение американского оружия по программе PURL, будут. При этом, по словам Марка Рютте, некоторые государства уже делают большие взносы по помощи Украине, такие как Канада, Норвегия, Германия, Нидерланды, Дания, Швеция и страны Балтии. Также "относительно много" делают Словения и Бельгия. Сейчас в НАТО работают над равномерным распределением "бремени" внутри Альянса.

Генсек НАТО, по словам политолога, очень четко сформулировал, что мир для Украины – это мир для Европы, подчеркивая, что европейские страны нельзя исключать из переговоров по достижению мира.

Потому что именно Европа в основном будет инвестировать в восстановление Украины. И именно она надеется, что Украина станет важной частью европейской безопасности,

– отметил Алексей Буряченко.

Этот визит Марка Рютте в Украину, резюмировал политолог, был нужен больше самому генсеку НАТО, чем кому-либо. При этом он сделал ключевые заявления, пообещав определенные действия в отношении Украины, и в отношении европейских и американских партнеров.

Какие заявления сделал Марк Рютте в Киеве?