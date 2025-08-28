На Кировоградщине произошла страшная авария – микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter протаранил автобус MAN. В результате столкновения погибли шесть человек, среди них ребенок, еще шестеро получили травмы.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины и Главное управление Национальной полиции в Кировоградской области. Возле села Рассоховатка Новоукраинского района микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с автобусом MAN.

Ночная авария микроавтобуса и автобуса унесла 6 жизней на Кировоградщине

В результате трагедии погибли шесть человек, в том числе ребенок, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести.

По данным полиции, ДТП произошло 28 августа около 02:00 на автодороге М-30 Стрый – Умань – Днепр – Изварино. По предварительной информации, 22-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter выехал на встречную полосу и врезался в автобус MAN, за рулем которого находился 33-летний мужчина.

Масштабная авария на Кировоградщине / Фото: Нацполиция Украины

В результате столкновения погибли водитель автобуса MAN и пятеро пассажиров микроавтобуса, среди которых был ребенок. Еще шестеро пассажиров Sprinter, в частности ребенок, получили серьезные травмы и были госпитализированы в местную больницу.

Спасатели ГСЧС работали на месте трагедии всю ночь. Они высвобождали тела погибших из искореженных авто и помогали медикам транспортировать раненых.

В Главном управлении Нацполиции Кировоградской области уточнили, что по факту аварии открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Что известно о регулярности ДТП в Украине?