ДТП на Кировоградщине: микроавтобус врезался в автобус, погибли 6 человек, среди них ребенок
- На Кировоградщине произошло ДТП, в котором микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter врезался в автобус MAN, погибли шесть человек, среди них ребенок, еще шестеро травмированы.
- Водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу, что привело к столкновению, по факту ДТП открыто уголовное производство.
На Кировоградщине произошла страшная авария – микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter протаранил автобус MAN. В результате столкновения погибли шесть человек, среди них ребенок, еще шестеро получили травмы.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины и Главное управление Национальной полиции в Кировоградской области. Возле села Рассоховатка Новоукраинского района микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с автобусом MAN.
Читайте также В Харькове пьяный водитель на скорости 140 километров в час влетел в общественный транспорт
Ночная авария микроавтобуса и автобуса унесла 6 жизней на Кировоградщине
В результате трагедии погибли шесть человек, в том числе ребенок, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести.
По данным полиции, ДТП произошло 28 августа около 02:00 на автодороге М-30 Стрый – Умань – Днепр – Изварино. По предварительной информации, 22-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter выехал на встречную полосу и врезался в автобус MAN, за рулем которого находился 33-летний мужчина.
Масштабная авария на Кировоградщине / Фото: Нацполиция Украины
В результате столкновения погибли водитель автобуса MAN и пятеро пассажиров микроавтобуса, среди которых был ребенок. Еще шестеро пассажиров Sprinter, в частности ребенок, получили серьезные травмы и были госпитализированы в местную больницу.
Спасатели ГСЧС работали на месте трагедии всю ночь. Они высвобождали тела погибших из искореженных авто и помогали медикам транспортировать раненых.
В Главном управлении Нацполиции Кировоградской области уточнили, что по факту аварии открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Что известно о регулярности ДТП в Украине?
По данным патрульной полиции Украины, в январе – июле 2025 года в стране произошло 13 738 ДТП с пострадавшими. В результате аварий погибли более 1 600 человек, еще более 17 000 получили травмы различной степени тяжести.
Особенно опасной остается езда в нетрезвом состоянии: за семь месяцев зарегистрировано 380 аварий с участием пьяных водителей, в которых погибли 42 человека, а 474 получили ранения.
Среди трагических случаев – ДТП на Кировоградщине, где женщина случайно сбила собственную 15-летнюю дочь во дворе жилого дома.
Также в Киеве 23 августа произошла авария с участием маршрутки и автобуса: травмы получили два человека, среди них водитель маршрутки, которого зажало в салоне.