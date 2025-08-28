На Кіровоградщині сталася страшна аварія – мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter протаранив автобус MAN. Унаслідок зіткнення загинули шестеро людей, серед них дитина, ще шестеро отримали травми.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ДСНС України та Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області. Біля села Розсохуватка Новоукраїнського району мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter зіткнувся з автобусом MAN.

Нічна аварія мікроавтобуса й автобуса забрала 6 життів на Кіровоградщині

У результаті трагедії загинули шестеро людей, зокрема дитина, ще шестеро отримали травми різного ступеня тяжкості.

За даними поліції, ДТП сталася 28 серпня близько 02:00 на автодорозі М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине. За попередньою інформацією, 22-річний водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter виїхав на зустрічну смугу та врізався в автобус MAN, за кермом якого перебував 33-річний чоловік.

Масштабна аварія на Кіровоградщині / Фото: Нацполіція України

Унаслідок зіткнення загинули водій автобуса MAN та п’ятеро пасажирів мікроавтобуса, серед яких була дитина. Ще шестеро пасажирів Sprinter, зокрема дитина, отримали серйозні травми та були госпіталізовані до місцевої лікарні.

Рятувальники ДСНС працювали на місці трагедії всю ніч. Вони вивільняли тіла загиблих із понівечених авто та допомагали медикам транспортувати поранених.

У Головному управлінні Нацполіції Кіровоградської області уточнили, що за фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Що відомо про регулярність ДТП в Україні?