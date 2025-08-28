В Краснодарском крае рядом с "дворцом Путина" из-за беспилотника вспыхнул масштабный лесной пожар. Эта дача российского диктатора расположена под Геленджиком.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Что известно о пожаре возле дачи Путина?

Инцидент произошел 28 августа. Оперштаб Краснодарского края жаловался, что беспилотник упал возле села Криница.

А оно расположено в 10 километрах по прямой от мыса Идокопас, где расположен "дворец Путина".

Где расположено село Криница: смотрите на карте

Российская МЧС сообщала, что площадь пожара – 3,2 гектара.

На берегу огнем было заблокировано 23 человека с базы отдыха, их пришлось эвакуировать с помощью катера.

На место был направлен вертолет, но его работе мешает ветер.

Отмечается, что Путин уже длительное время не бывает в той местности, в частности, в соседнем Сочи. Он боится погибнуть от "добрых" дронов, которые периодического наведываются в Краснодарский край.

Ночью в России было неспокойно