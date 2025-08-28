У Краснодарському краї поряд із "палацом Путіна" через безпілотник спалахнула масштабна лісова пожежа. Ця дача російського диктатора розташована під Геленджиком.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Що відомо про пожежу біля дачі Путіна?

Інцидент стався 28 серпня. Оперштаб Краснодарського краю бідкався, що безпілотник впав біля села Криниця.

А воно розташоване за 10 кілометрів за пряму від мису Ідокопас, де розташований "палац Путіна".

Де розташоване село Криниця: дивіться на карті

Російська МНС повідомляла, що площа пожежі – 3,2 гектара.

На березі вогнем було заблоковано 23 людини з бази відпочинку, їх довелося евакуйовувати за допомогою катера.

На місце було направлено вертоліт, але його роботі заважає вітер.

Зазначається, що Путін уже тривалий час не буває у тій місцевості, зокрема, у сусідньому Сочі. Він боїться загинути від "добрих" дронів, які періодичного навідуються до Краснодарського краю.

