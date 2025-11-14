Почти все летело на Киев: ориентировочная карта, как атаковали "Шахеды" и ракеты

В ночь на 14 ноября российская оккупационная армия в очередной раз нанесла массированный ракетно-дроновой удар по Украине. На этот раз под вражеской атакой оказался Киев и область.

Куда летели российские ракеты?

Для массированного удара россияне применили 449 средств воздушного нападения – 19 ракет и 430 беспилотников различных типов. Около 300 из запущенных БпЛА составляли именно "Шахеды".

Этой ночью враг применил аэробаллистические ракеты типа "Кинжал". Кроме того, летела противокорабельная ракета "Циркон", крылатые ракеты "Искандер-К"/"Калибр" и баллистические – "Искандер-М"/КN-23.

Впоследствии в Воздушных силах ВСУ заявили, что силами ПВО было сбито или подавлено 419 вражеских целей.

На карте движения воздушных целей над Украиной можно увидеть, что подавляющее большинство ракет и дронов летели именно на Киев и Киевскую область. Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры столичного региона, промышленные объекты Киева и жилые дома.

Также оккупанты били по прифронтовым регионам.

Российские войска нанесли комбинированный удар / Фото: monitorwar

Какие последствия атаки в Киеве?