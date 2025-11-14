Майже все летіло на Київ: орієнтовна карта, як атакували "Шахеди" та ракети

У ніч проти 14 листопада російська окупаційна армія вкотре завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Цього разу під ворожою атакою опинився Київ і область.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на monitorwar.

Куди летіли російські ракети?

Для масованого удару росіяни застосували 449 засобів повітряного нападу – 19 ракет і 430 безпілотників різних типів. Близько 300 з запущених БпЛА становили саме "Шахеди".

Цієї ночі ворог застосував аеробалістичні ракети типу "Кинджал". Крім того, летіла протикорабельна ракета "Циркон", крилаті ракети "Іскандер-К"/"Калібр" і балістичні – "Іскандер-М"/КN-23.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ заявили, що силами ППО було збито або подавлено 419 ворожих цілей.

На карті руху повітряних цілей над Україною можна побачити, що переважна більшість ракет і дронів летіли саме на Київ та Київщину. Під ударом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури столичного регіону, промислові об'єкти Києва та житлові будинки.

Також окупанти били по прифронтових регіонах.

Російські війська завдали комбінованого удару / Фото: monitorwar

Які наслідки атаки в Києві?