Укр Рус
24 Канал Новости Украины Россия массированно атакует Украину ракетами и "Шахедами": где слышали взрывы и какие последствия
21 августа, 03:24
2

Россия массированно атакует Украину ракетами и "Шахедами": где слышали взрывы и какие последствия

Ирина Пундор

Россия запустила по Украине ракеты "Калибр" из Черного моря и "Кинжалы". В нескольких городах и областях уже слышали взрывы. Активно работает ПВО.

В ночь на 21 августа Россия массированно атакует Украину, информирует 24 Канал. Призываем не пренебрегать опасностью и быть осторожными.

Смотрите также Россияне атакуют Украину переданными ею бомбардировщиками: что известно о Ту-160

Где слышали взрывы и какие последствия?

 

03:24, 21 августа

Также состоялись пуски из стратегических бомбардировщиков Ту.

03:17, 21 августа

Взрывы прогремели на Ровенщине

Около 3 ночи взрывы слышали на Ровенщине. Там вероятно сбивали "Кинжалы", которые выпустили с МиГ-31К.


Обратите внимание! Оперативно о воздушной тревоге, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмме.
 