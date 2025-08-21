Росія масовано атакує Україну ракетами та "Шахедами": де чули вибухи та які наслідки
Росія запустила по Україні ракети "Калібр" з Чорного моря та "Кинджали". У кількох містах та областях вже чули вибухи. Активно працює ППО.
У ніч проти 21 серпня Росія масовано атакує Україну, інформує 24 Канал. Закликаємо не нехтувати небезпекою та бути обережними.
Де чули вибухи та які наслідки?
У Києві знову чути вибухи. Цього разу по ударних безпілотниках працює ППО. Також відбулись пуски зі стратегічних бомбардувальників Ту. Близько 3 ночі вибухи чули на Рівненщині. Там ймовірно збивали "Кинджали", які випустили з МіГ-31К.
Вибухи у Києві
Вибухи пролунали на Рівненщині
