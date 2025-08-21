Росія запустила по Україні ракети "Калібр" з Чорного моря та "Кинджали". У кількох містах та областях вже чули вибухи. Активно працює ППО.

У ніч проти 21 серпня Росія масовано атакує Україну, інформує 24 Канал. Закликаємо не нехтувати небезпекою та бути обережними.

Де чули вибухи та які наслідки?





03:54, 21 серпня Вибухи у Києві У Києві знову чути вибухи. Цього разу по ударних безпілотниках працює ППО. 03:24, 21 серпня Також відбулись пуски зі стратегічних бомбардувальників Ту. 03:17, 21 серпня Вибухи пролунали на Рівненщині Близько 3 ночі вибухи чули на Рівненщині. Там ймовірно збивали "Кинджали", які випустили з МіГ-31К.



