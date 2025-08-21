Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на моніторингові спільноти.

Що відомо про пуски "Калібрів" 21 серпня?

Близько 03:00 у мережі з'явилася інформація про пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря. Зауважимо, раніше моніторингові спільноти писали, що окупанти вивели підводний ракетоносій.

Уже о 03:09 повідомили про пуски приблизно 10 "Калібрів". О 03:29 монітори написали, що перші групи крилатих ракет заходять з Херсонської області.

Важливо! Станом на 03:30 офіційних повідомлень від Повітряних сил про пуски крилатих ракет з моря ще не було.

Що відомо про атаку на Україну 21 серпня: коротко головне

З вечора 20 серпня російські загарбники запустили по Україні "Шахеди". Згодом вибухи прогриміли у Харкові, Сумах, а також у Києві та Київській області.

Близько опівночі моніторингові спільноти зафіксували зліт стратегічних бомбардувальників Ту-160 і Ту-95.

О 02:49 по всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. Уже незабаром Повітряні сили повідомили про швидкісні цілі.

