Про це інформує 24 Канал з посиланням на Повітряні сили України.

Що відомо про рух "Кинджалів"?

За повідомленням Повітряних сил, були зафіксовані одразу швидкісні цілі. Спочатку вони рухались у напрямку Житомирщини. Згодом – у напрямку Рівного. Вибухи чули у Рівненській області.



Ще через кілька хвилин оборонці неба зафіксували нові ракети на Сумщині. Ймовірно, це – балістика.

Зазначимо, що ще звечора була інформація про активність частот стратегічної авіації. Також у море був виведений ракетоносій. Близько 3 ночі з'явилась інформація про пуск "Калібрів" з моря.