Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы Украины.

Что известно о движении "Кинжалов"?

По сообщению Воздушных сил, были зафиксированы сразу две скоростные цели. Сначала они двигались в направлении Житомирской области. Впоследствии – в направлении Ровно. Взрывы слышали в Ровенской области.



Еще через несколько минут защитники неба зафиксировали новые ракеты на Сумщине. Вероятно, это – баллистика.

Отметим, что еще вчера была информация об активности частот стратегической авиации. Также в море был выведен ракетоноситель. Около 3 ночи появилась информация о пуске "Калибров" с моря.