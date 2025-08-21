21 августа россияне осуществили массированную атаку на Украину, применив 614 средств воздушного нападения, в том числе 574 дронов и различные виды ракет. Однако Украина не имеет достаточно средств для обнаружения целей.

Об этом 24 Каналу сообщил бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, отметив, что это то направление, над которым стоит работать. Ведь именно поэтому оккупанты атакуют нашу страну различными видами оружия.

Смотрите также Враг совершил комбинированную атаку на Львов: вероятные пожары, повреждены десятки домов

Какой была наибольшая опасность ночной массированной атаки?

Бывший офицер Воздушных сил отметил, что долгое время оккупанты не осуществляли массированную атаку. В частности из-за того, что Украина била по российским складам с "Шахедами". Однако важно заметить – несмотря на переговорный процесс Кремль продолжает атаки, особенно страдают прифронтовые зоны.

Сегодня враг совершил классическую массированную атаку – применил крылатые ракеты морского и воздушного базирования, скоростные цели и дроны. Оккупанты снова пытались усложнить работу украинской ПВО.

Враг использует различные воздушные цели, которые средства обнаружения детектируют по-разному. Часто мы видим не все цели, потому что у нас недостаточно средств радиолокации, которые могут дать точные координаты в режиме реального времени. А это является главным направлением защиты,

– подчеркнул Храпчинский.

Он добавил, что именно в этом направлении должна работать Украина. Ведь эти технологии являются новыми, ранее их не предусматривали в системах радиолокации.

Российская атака 21 августа: что известно о попадании?