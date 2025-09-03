Как летели вражеские ракеты и дроны ночью 3 сентября: в сети показали ориентировочный маршрут
- В ночь на 3 сентября российские войска нанесли массированный удар по Украине, использовав 526 ракет и ударных дронов.
- Основной удар пришелся на Донецкую, Кировоградскую, Волынскую и Львовскую области, а немассовые попадания зафиксированы в Сумской, Киевской, Одесской и Хмельницкой областях.
В ночь на 3 сентября российские войска в очередной раз нанесли массированный удар по Украине ракетами и дронами. Под вражеским ударом оказался в частности ряд западных областей.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на карту от мониторингового телеграм-канала monitorwar.
Куда двигались российские ракеты и БпЛА?
Для комбинированного удара по Украине россияне применили 526 ракет и дронов:
- 502 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов по направлениям;
- 16 крылатых ракет Калибр из акватории Черного моря;
- 8 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области и Краснодарского края.
Силам ПВО удалось сбить/подавить 451 воздушную цель врага.
По данным мониторинговых каналов, под основным ударом на этот раз оказались Донецкая, Кировоградская, Волынская и Львовская области.
Немассированные попадания также наблюдались в Сумской, Киевской, Одесской и Хмельницкой областях.
На опубликованной карте движения воздушных целей можно увидеть, что российские ракеты и беспилотники летели преимущественно с Севера в направлении западных областей.
Массированная атака ночью 3 сентября: последние новости
Этой ночью в направлении Львова враг запустил около 15 дронов. В результате обстрела пострадавших нет, однако в городе было частично разрушено одно из складских помещений, пожар уже ликвидировали.
Россияне направили крылатые ракеты и дроны в Ивано-Франковскую область. В ГСЧС рассказали, что в результате атаки на Франковщину возник пожар складских помещений на 3 очагах на общей площади около 9 тысяч квадратных метров. Из-за обстрела власти провели замеры воздуха и постановили приостановить учебный процесс в школах и садиках.
Российские захватчики также обстреляли Знаменскую громаду в Кировоградской области, в частности объекты АО "Укрзализныця". Сначала было известно о 3 пострадавших, но после их количество возросло до 5. К счастью, жизни людей ничего не угрожает.