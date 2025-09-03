В ночь на 3 сентября российские войска в очередной раз нанесли массированный удар по Украине ракетами и дронами. Под вражеским ударом оказался в частности ряд западных областей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на карту от мониторингового телеграм-канала monitorwar.

Куда двигались российские ракеты и БпЛА?

Для комбинированного удара по Украине россияне применили 526 ракет и дронов:

502 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов по направлениям;

16 крылатых ракет Калибр из акватории Черного моря;

8 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области и Краснодарского края.

Силам ПВО удалось сбить/подавить 451 воздушную цель врага.

По данным мониторинговых каналов, под основным ударом на этот раз оказались Донецкая, Кировоградская, Волынская и Львовская области.

Немассированные попадания также наблюдались в Сумской, Киевской, Одесской и Хмельницкой областях.

На опубликованной карте движения воздушных целей можно увидеть, что российские ракеты и беспилотники летели преимущественно с Севера в направлении западных областей.

Примерный маршрут движения российских ракет и дронов / Карта monitorwar

Массированная атака ночью 3 сентября: последние новости