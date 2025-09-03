Укр Рус
3 сентября, 09:32
3

Как летели вражеские ракеты и дроны ночью 3 сентября: в сети показали ориентировочный маршрут

Полина Буянова
Основные тезисы
  • В ночь на 3 сентября российские войска нанесли массированный удар по Украине, использовав 526 ракет и ударных дронов.
  • Основной удар пришелся на Донецкую, Кировоградскую, Волынскую и Львовскую области, а немассовые попадания зафиксированы в Сумской, Киевской, Одесской и Хмельницкой областях.

В ночь на 3 сентября российские войска в очередной раз нанесли массированный удар по Украине ракетами и дронами. Под вражеским ударом оказался в частности ряд западных областей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на карту от мониторингового телеграм-канала monitorwar.

Куда двигались российские ракеты и БпЛА?

Для комбинированного удара по Украине россияне применили 526 ракет и дронов:

  • 502 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов по направлениям;
  • 16 крылатых ракет Калибр из акватории Черного моря;
  • 8 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области и Краснодарского края.

Силам ПВО удалось сбить/подавить 451 воздушную цель врага.

По данным мониторинговых каналов, под основным ударом на этот раз оказались Донецкая, Кировоградская, Волынская и Львовская области.

Немассированные попадания также наблюдались в Сумской, Киевской, Одесской и Хмельницкой областях.

На опубликованной карте движения воздушных целей можно увидеть, что российские ракеты и беспилотники летели преимущественно с Севера в направлении западных областей.

Примерный маршрут движения российских ракет и дронов / Карта monitorwar

Массированная атака ночью 3 сентября: последние новости

  • Этой ночью в направлении Львова враг запустил около 15 дронов. В результате обстрела пострадавших нет, однако в городе было частично разрушено одно из складских помещений, пожар уже ликвидировали.
     

  • Россияне направили крылатые ракеты и дроны в Ивано-Франковскую область. В ГСЧС рассказали, что в результате атаки на Франковщину возник пожар складских помещений на 3 очагах на общей площади около 9 тысяч квадратных метров. Из-за обстрела власти провели замеры воздуха и постановили приостановить учебный процесс в школах и садиках.
     

  • Российские захватчики также обстреляли Знаменскую громаду в Кировоградской области, в частности объекты АО "Укрзализныця". Сначала было известно о 3 пострадавших, но после их количество возросло до 5. К счастью, жизни людей ничего не угрожает.