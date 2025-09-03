В ніч на 3 вересня російські війська вчергове завдали масованого удару по Україні ракетами та дронами. Під ворожим ударом опинилася зокрема низка західних областей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на карту від моніторингового телеграм-каналу monitorwar.

Куди рухалися російські ракети та БпЛА?

Для комбінованого удару по Україні росіяни застосували 526 ракет та дронів:

502 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків;

16 крилатих ракет Калібр з акваторії Чорного моря;

8 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської області та Краснодарського краю.

Силам ППО вдалося збити/подавити 451 повітряну ціль ворога.

За даними моніторингових каналів, під основним ударом цього разу опинились Донецька, Кіровоградська, Волинська та Львівська області.

Немасовані влучання також спостерігались у Сумській, Київській, Одеській та Хмельницькій областях.

На опублікованій карті руху повітряних цілей можна побачити, що російські ракети та безпілотники летіли переважно з Півночі в напрямку західних областей.

Приблизний маршрут руху російських ракет та дронів / Карта monitorwar

Масована атака вночі 3 вересня: останні новини