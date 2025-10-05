В ночь на 5 октября российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине. Главной целью врага стала гражданская инфраструктура, в частности энергетика.

Куда целились россияне этой ночью?

Владимир Зеленский сообщил, что продолжается ликвидация последствий массированного российского удара по Украине. По его словам, россияне даже не пытаются скрыть свои истинные цели, ведь абсолютное большинство мишеней – это гражданские объекты и обычная инфраструктура.

Президент отметил, что под удар попали энергетические объекты, гражданские предприятия, склады, а также логистика, в частности железная дорога, которая обеспечивает нормальную жизнь общин и экономики.

Повреждения также получили десятки обычных жилых домов.

К сожалению, есть жертвы от этого удара. На Львовщине погибли четыре человека, и среди них один ребенок. В Запорожской области один погибший. Мои соболезнования родным и близким. По состоянию на сейчас известно о 18 раненых,

– сообщил Зеленский.

Сейчас всем пострадавшим оказывают помощь.

