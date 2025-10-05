Об этом в комментарии 24 Каналу отметил авиаэксперт Валерий Романенко, добавив, что такой метод россияне применяют с начала лета, тогда российская армия массированно атаковала Одессу.
Удары по Украине: как теперь действует враг?
Авиаэксперт объяснил, что Россия отрабатывала способ наносить такие удары, чтобы они превышали возможности местной противовоздушной обороны.
По словам Романенко, россияне примерно знают, какие средства расположены в каждом регионе, ориентировочное количество наших зенитных ракетных комплексов, мобильных групп. Сегодня тактика российской армии заключается в том, чтобы направить максимальный объем средств поражения по отдельной области.
После этого (ударов по Одессе – 24 Канал) пошли прифронтовые города, потом Киев. Сейчас это заканчивается на Западном регионе. Я уже не говорю, что во время каждого обстрела прилетает по Староконстантинову. Причины понятны,
– заметил Романенко.
Авиаэксперт подчеркнул, что армия России бьет прицельно по инфраструктуре украинских городов. Цель противника – вывести из строя объекты в регионах. Атакует так, чтобы удары по ним были неотвратимыми.
"То есть используют различные средства, чтобы ПВО должна была работать по разным высотам и объектам, с разной скоростью – чтобы создать максимальные трудности для перехвата", – подытожил Романенко.
Авиаэксперт Анатолий Храпчинский также обратил внимание на то, что Россия теперь определяет несколько областей для комбинированных ударов и сейчас, накануне начала отопительного периода, в основном бьет по объектам критической инфраструктуры в непосредственной близости к украинским городам.
Коротко о массированной атаке по Украине 5 октября:
Враг запустил по Украине более 50 ракет и 500 БПЛА. Под атакой оказались Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области. Большинство средств поражения Россия направила на Запад Украины.
В ГСЧС Львовской области отчитались, что эта атака стала для региона самой массированной. Россияне били по объектам энергетики и промышленности, жилому сектору. Значительные разрушения зафиксированы в поселке Лапаевка, в результате удара есть пострадавшие и погибшие.
- В Запорожье из-за атаки повреждено оборудование АО "Запорожьеоблэнерго". Из-за этого частично исчез свет. Кроме того, в городе российский беспилотник попал в жилой дом. Среди пострадавших – его жители.