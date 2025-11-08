Разрушения в Днепре и отключение света: все последствия массированной атаки на Украину

Враг атаковал с воздуха Украину массированно и комбинированно ночью 8 ноября. Из ряда областей сообщали о взрывах и их последствиях, в частности об отключении света.

Также известно о масштабных разрушениях многоэтажки в Днепре. 24 Канал собрал все, что известно о последствиях ударов врага.

Хронология атаки Враг атакует "Шахедами" и применил ракеты: где существует опасность

Что известно о последствиях массированной воздушной атаки на Украину 8 ноября?

03:54, 08 ноября В Минэнерго опубликовали заявление о том, что враг массированно атаковал энергетическую инфраструктуру Украины, поэтому в ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии. Как только позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки. Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации. 03:51, 08 ноября После массированной атаки в ряде регионов Украины ввели отключение света – аварийные, экстренные и срочные. В настоящее время говорится о Киевской, Черкасской области, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской. А также сообщения об отключении поступили из Черновицкой области. 03:50, 08 ноября Серия взрывов прогремела в Сумах. Ранее о взрывах писали из Конотопа. Пока без информации о последствиях. 03:49, 08 ноября В Днепре спасатели вынесли девушку из поврежденного дома, пишет Суспільне. Ее мать тоже спасли, искали отца. Впоследствии СМИ сообщили, что мужчину нашли, но под завалами еще могут быть люди. Мэр Днепра Борис Филатов пишет, что пока – пока не закончится обстрел и не дадут отбой – невозможно установить точное количество погибших или раненых, и даже размер поврежденного имущества. Сейчас поисково-спасательная операция продолжается. 03:46, 08 ноября Во время баллистической атаки с разных направлений сообщали о взрывах еще с Запорожской и Полтавской областей. Пока без информации о последствиях. 03:45, 08 ноября Много взрывов было в Днепре и Днепропетровской области. В областном центре из-за попадания БпЛА повреждена многоэтажка, разрушены несколько квартир, возник пожар. Предварительно, есть 7 пострадавших, среди них двое детей 2 и 13 лет. В области: В Самаровском районе горит частный дом.

Громко также было в Павлограде, там изуродованный магазин.

В Синельниковском районе повреждена инфраструктура. 03:44, 08 ноября Серия взрывов прогремела под Харьковом. Атаку осуществляли баллистикой и дронами. Власти сообщили, что обращений к медикам не было. Местные сообщества отмечали, что пострадать между энергетический объект. 03:43, 08 ноября Также вечером россияне применили ударные беспилотники по Одесской области, в частности по объекту критической инфраструктуры. Несколько БпЛА повредили энергообъект на юге области. 03:40, 08 ноября Поздно вечером 7 ноября российская армия атаковала Киевскую область ракетами типа "Кинжал". В Киев они не долетели, как и несколько "Калибров", которые запускали из Черного моря – эти ракеты также исчезли с радаров на Киевщине. Информации о конкретных последствиях власть пока не предоставляла.



Взрывы слышали и в Киеве. Но это мог быть звук от пролета "Кинжала". 03:39, 08 ноября Ударные БпЛА атаковали Николаев. По информации мониторов, их было около десятка. Местные каналы писали о пожаре в городе. ОВА же коротко отметила, что о пострадавших информация не поступала.

