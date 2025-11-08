Руйнування у Дніпрі та відключення світла: усі наслідки масованої атаки на Україну

Ворог атакував із повітря Україну масовано та комбіновано вночі 8 листопада. З низки областей повідомляли про вибухи та їхні наслідки, зокрема про відключення світла.

Також відомо про масштабні руйнування багатоповерхівки у Дніпрі. 24 Канал зібрав усе, що відомо про наслідки ударів ворога.

Хронологія атаки Ворог атакує "Шахедами" та застосував ракети: де існує небезпека

Що відомо про наслідки масованої повітряної атаки на Україну 8 листопада?

03:54, 08 листопада У Міненерго опублікували заяву про те, що ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру України, через це у низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії. Щойно дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки. Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації. 03:51, 08 листопада Після масованої атаки у низці регіонів України запровадили відключення світла – аварійні, екстрені та термінові. На цей час мовиться про Київщину, Черкаську область, Кіровоградську, Дніпропетровську, Харківську та Сумську. А також повідомлення про відключення надійшли з Чернівецької області. 03:50, 08 листопада Серія вибухів пролунала у Сумах. Раніше про вибухи писали з Конотопу. Поки що без інформації про наслідки. 03:49, 08 листопада У Дніпрі рятувальники винесли дівчину з пошкодженого будинку, пише Суспільне. Її матір теж врятували, шукали батька. Згодом ЗМІ повідомили, що чоловіка знайшли, але під завалами ще можуть бути люди. Мер Дніпра Борис Філатов пише, що поки що – поки не закінчиться обстріл та не дадуть відбій – неможливо встановити точну кількість загиблих чи поранених, ба навіть розмір пошкодженого майна. Наразі пошуково-рятувальна операція триває. 03:46, 08 листопада Під час балістичної атаки з різних напрямків повідомляли про вибухи ще з Запорізької та Полтавської областей. Наразі без інформації про наслідки. 03:45, 08 листопада Багато вибухів було у Дніпрі та Дніпропетровській області. В обласному центрі через влучання БпЛА пошкоджена багатоповерхівка, зруйновані декілька квартир, виникла пожежа. Попередньо, є 7 постраждалих, серед них двоє дітей 2 і 13 років. В області: У Самарівському районі горить приватний будинок.

Гучно також було у Павлограді, там понівечений магазин.

У Синельниківському районі пошкоджена інфраструктура. 03:44, 08 листопада Серія вибухів пролунала під Харковом. Атаку здійснювали балістикою та дронами. Влада повідомила, що звернень до медиків не було. Місцеві спільноти зазначали, що постраждати між енергетичний об'єкт. 03:43, 08 листопада Також увечері росіяни застосували ударні безпілотники по Одеській області, зокрема по об'єкту критичної інфраструктури. Кілька БпЛА пошкодили енергооб'єкт на півдні області. 03:40, 08 листопада Пізно ввечері 7 листопада російська армія атакувала Київську область ракетами типу "Кинджал". До Києва вони не долетіли, як і кілька "Калібрів", які запускали з Чорного моря – ці ракети також зникли з радарів на Київщині. Інформації про конкретні наслідки влада поки що не надавала.



Вибухи чули й у Києві. Але це міг бути звук від прольоту "Кинджала". 03:39, 08 листопада Ударні БпЛА атакували Миколаїв. За інформацією моніторів, їх було близько десятка. Місцеві канали писали про пожежу у місті. ОВА ж коротко зауважила, що про постраждалих інформація не надходила.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.