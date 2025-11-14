Били по больнице и жилым домам: первые кадры после массированного террора Киева

Ночью 14 ноября Россия снова терроризировала Украину различными воздушными целями. Под атакой был ряд регионов, в том числе и Киев.

Первые последствия, которые вызвал российский террор столицы, показали в ГСЧС и Нацполиции, передает 24 Канал.

Смотрите также Вражеский обстрел Киева: погиб человек, еще более 20 – пострадали

Как выглядит столица после обстрела?

Ночью 14 ноября Киев и другие регионы Украины массированно атаковала Россия. На утро стало известно о первых последствиях обстрела, в частности столицы.

На кадрах видно, что враг снова бил по гражданской инфраструктуре. Спасатели ликвидировали пожар на территории школы в Дарницком районе. Также в Голосеевском районе обломки рухнули на территории больницы.

Разрушения в многоэтажке Киева / Фото 24 Канала, Лев Шевченко

В результате атаки есть разрушения в жилых домах, произошли возгорания в по меньшей мере 8 районах столицы.

Последствия после атаки на столицу / Фото ГСЧС

На пострадавших локациях развернули пункты для помощи пострадавшим. Всего известно о более 20 раненых и одном погибшем после вражеского обстрела столицы.

Российский террор Киева 14 ноября / Фото Нацполиции

Атака пока продолжается, на местах попаданий работают экстренные службы, а правоохранители документируют очередное военное преступление россиян.

Какие еще последствия атаки?