Били по больнице и жилым домам: первые кадры после массированного террора Киева
- Ночью 14 ноября Россия массированно атаковала Киев, нанеся удары по гражданской инфраструктуре, в частности по больницам и жилым домам.
- В результате обстрелов пострадали люди, экстренные службы работают на местах попаданий.
Ночью 14 ноября Россия снова терроризировала Украину различными воздушными целями. Под атакой был ряд регионов, в том числе и Киев.
Первые последствия, которые вызвал российский террор столицы, показали в ГСЧС и Нацполиции, передает 24 Канал.
Как выглядит столица после обстрела?
Ночью 14 ноября Киев и другие регионы Украины массированно атаковала Россия. На утро стало известно о первых последствиях обстрела, в частности столицы.
На кадрах видно, что враг снова бил по гражданской инфраструктуре. Спасатели ликвидировали пожар на территории школы в Дарницком районе. Также в Голосеевском районе обломки рухнули на территории больницы.
Разрушения в многоэтажке Киева / Фото 24 Канала, Лев Шевченко
В результате атаки есть разрушения в жилых домах, произошли возгорания в по меньшей мере 8 районах столицы.
Последствия после атаки на столицу / Фото ГСЧС
На пострадавших локациях развернули пункты для помощи пострадавшим. Всего известно о более 20 раненых и одном погибшем после вражеского обстрела столицы.
Российский террор Киева 14 ноября / Фото Нацполиции
Атака пока продолжается, на местах попаданий работают экстренные службы, а правоохранители документируют очередное военное преступление россиян.
Какие еще последствия атаки?
В Деснянском районе были повреждены теплосети. Из-за этого часть столицы временно осталась без отопления.
В Киевской области известно о шести пострадавших, среди них ребенок. В Фастовском районе госпитализировали мужчину, в Бучанском – женщину с раненой рукой. В Белой Церкви мужчину доставили в больницу с термическими ожогами. В целом последствия удара зафиксированы в пяти районах региона.