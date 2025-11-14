Массированная атака на Украину: как все было и что известно о последствиях

Российская армия нанесла комбинированный массированный воздушный удар по Украине ночью 14 ноября. Эпицентром ударов БпЛА и разного рода ракет были Киев и Киевская область.

Есть последствия также и в других регионах. 24 Канал собрал все, что известно на данный момент.

Хронология атаки Россия атакует ракетами "Калибр" и "Кинжал", а также "Шахедами": под прицелом Киев

Что известно о ходе и последствиях массированной атаки на Украину 14 ноября?

04:00, 14 ноября В Киевской области – 6 пострадавших, среди них ребенок. В Фастовском районе госпитализирован мужчина. В Бучанском районе у женщины посечена рука. В Белой Церкви пострадал мужчина, с термическими ожогами тела он госпитализирован. В Вышгородском районе травмированы трое. Госпитализированы двое мужчин, а у ребенка 7 лет – травма лица. В целом последствия атаки есть в 5 районах области. Пострадали частные дома, складские и производственные помещения, автомобили. 03:45, 14 ноября Ударные БпЛА врага также во время этой атаки пытались добраться до Одесской области – местные сообщества информировали о работе ПВО. Под ударом была и Днепропетровщина. Мониторы замечали десятки дронов возле Самара и Павлограда. 03:30, 14 ноября Черкасская область. Несколько раз в течение вечера и ночи сообщали о работе ПВО и взрывах в Черкассах и в окрестностях. Информации о последствиях власть пока не предоставляла. 03:00, 14 ноября Киев. Власть пишет, поврежденные участки тепловых сетей. В Деснянском районе частично отсутствует теплоснабжение. Коммунальные службы работают на местах. На данный момент известно об 11 пострадавших. 5 госпитализировали, в частности беременную женщину. Один мужчина в крайне тяжелом состоянии. 02:45, 14 ноября Харьков. БпЛА типа "Гербера" упала возле многоэтажки в Салтовском районе. К счастью, без пострадавших. Харьковщина. Россия нанесла массированный удар БпЛА по Чугуеву, в частности по частному предприятию, которое не работает. Есть пожар в административно-бытовом здании, пострадавших нет. 02:30, 14 ноября Городской голова Киева Виталий Кличко опубликовал сводную информацию о последствиях атаки в Киеве: В Дарницком районе – обломки упали во дворе жилого дома и на территорию учебного заведения. Загорелся автомобиль.

В Днепровском повреждения получили 3 многоквартирных жилых дома, частная усадьба, также пожар на открытой территории.

В Подольском – повреждены 5 жилых домов и нежилое здание.

В Шевченковском возгорание произошло на открытой территории вблизи медицинского учреждения и в нежилом здании.

В Голосеевском – возгорание в медучреждении, повреждено нежилое здание.

В Деснянском районе – возгорание в 2 жилых домах.

В Соломенском – пожар на крыше жилого дома.

В Святошинском – пожар в частном доме. Медики госпитализировали двух пострадавших. Россияне бьют по жилым домам. Очень много пострадавших многоэтажек по всему Киеву, практически в каждом районе,

– подытожили в КГВА. 02:00, 14 ноября Киевская область – под массированной атакой ракетами и дронами. Под ударом объекты критической инфраструктуры и мирные населенные пункты, как сообщили в ОВА. В Белой Церкви пострадал мужчина 55 лет. В Белоцерковском районе – возгорание складских помещений. В Бучанском, Вышгородском, Фастовском районах возникли пожары частных домов. В Обуховском районе загорелся автомобиль. 01:00, 14 ноября Около полуночи российские войска начали массированную атаку с воздуха на Украину. Перед этим уже несколько часов продолжался налет ударных беспилотников. Теперь же в воздух подняли несколько бортов МиГ-31К, запустили "Калибры" из акватории Черного моря, и активировали баллистические комплексы. Ракеты – крылатые, баллистические и "Кинжалы" – почти все полетели в Киев и Киевскую область. Там и раздались взрывы.

