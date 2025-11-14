Массированная атака на Украину: как все было и что известно о последствиях
Российская армия нанесла комбинированный массированный воздушный удар по Украине ночью 14 ноября. Эпицентром ударов БпЛА и разного рода ракет были Киев и Киевская область.
Есть последствия также и в других регионах. 24 Канал собрал все, что известно на данный момент.
Хронология атаки Россия атакует ракетами "Калибр" и "Кинжал", а также "Шахедами": под прицелом Киев
Что известно о ходе и последствиях массированной атаки на Украину 14 ноября?
– подытожили в КГВА.
В Киевской области – 6 пострадавших, среди них ребенок.
В Фастовском районе госпитализирован мужчина. В Бучанском районе у женщины посечена рука. В Белой Церкви пострадал мужчина, с термическими ожогами тела он госпитализирован.
В Вышгородском районе травмированы трое. Госпитализированы двое мужчин, а у ребенка 7 лет – травма лица.
В целом последствия атаки есть в 5 районах области. Пострадали частные дома, складские и производственные помещения, автомобили.
Ударные БпЛА врага также во время этой атаки пытались добраться до Одесской области – местные сообщества информировали о работе ПВО.
Под ударом была и Днепропетровщина. Мониторы замечали десятки дронов возле Самара и Павлограда.
Черкасская область. Несколько раз в течение вечера и ночи сообщали о работе ПВО и взрывах в Черкассах и в окрестностях. Информации о последствиях власть пока не предоставляла.
Киев. Власть пишет, поврежденные участки тепловых сетей. В Деснянском районе частично отсутствует теплоснабжение. Коммунальные службы работают на местах.
На данный момент известно об 11 пострадавших. 5 госпитализировали, в частности беременную женщину. Один мужчина в крайне тяжелом состоянии.
Харьков. БпЛА типа "Гербера" упала возле многоэтажки в Салтовском районе. К счастью, без пострадавших.
Харьковщина. Россия нанесла массированный удар БпЛА по Чугуеву, в частности по частному предприятию, которое не работает. Есть пожар в административно-бытовом здании, пострадавших нет.
Городской голова Киева Виталий Кличко опубликовал сводную информацию о последствиях атаки в Киеве:
В Дарницком районе – обломки упали во дворе жилого дома и на территорию учебного заведения. Загорелся автомобиль.
В Днепровском повреждения получили 3 многоквартирных жилых дома, частная усадьба, также пожар на открытой территории.
В Подольском – повреждены 5 жилых домов и нежилое здание.
В Шевченковском возгорание произошло на открытой территории вблизи медицинского учреждения и в нежилом здании.
В Голосеевском – возгорание в медучреждении, повреждено нежилое здание.
В Деснянском районе – возгорание в 2 жилых домах.
В Соломенском – пожар на крыше жилого дома.
В Святошинском – пожар в частном доме.
Медики госпитализировали двух пострадавших.
Россияне бьют по жилым домам. Очень много пострадавших многоэтажек по всему Киеву, практически в каждом районе,
Киевская область – под массированной атакой ракетами и дронами.
Под ударом объекты критической инфраструктуры и мирные населенные пункты, как сообщили в ОВА.
В Белой Церкви пострадал мужчина 55 лет. В Белоцерковском районе – возгорание складских помещений.
В Бучанском, Вышгородском, Фастовском районах возникли пожары частных домов. В Обуховском районе загорелся автомобиль.
Около полуночи российские войска начали массированную атаку с воздуха на Украину. Перед этим уже несколько часов продолжался налет ударных беспилотников.
Теперь же в воздух подняли несколько бортов МиГ-31К, запустили "Калибры" из акватории Черного моря, и активировали баллистические комплексы.
Ракеты – крылатые, баллистические и "Кинжалы" – почти все полетели в Киев и Киевскую область. Там и раздались взрывы.
