Масована атака на Україну: як усе було та що відомо про наслідки
Російська армія завдала комбінованого масованого повітряного удару по Україні вночі 14 листопада. Епіцентром ударів БпЛА та різного штибу ракет були Київ та Київська область.
Є наслідки також і в інших регіонах. 24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент.
Хронологія атаки Росія атакує ракетами "Калібр" і "Кинджал", а також "Шахедами": під прицілом Київ
Що відомо про перебіг та наслідки масованої атаки на Україну 14 листопада?
У Київській області – 6 постраждалих, серед них дитина. У Фастівському районі госпіталізовано чоловіка. У Бучанському районі у жінки посічена рука. У Білій Церкві постраждав чоловік, з термічними опіками тіла його госпіталізовано. У Вишгородському районі травмовані троє. Госпіталізовано двох чоловіків, а у дитини 7 років – травма обличчя. Загалом наслідки атаки є у 5 районах області. Постраждали приватні будинки, складські та виробничі приміщення, автомобілі. Ударні БпЛА ворога також під час цієї атаки намагалися дістатися Одеської області – місцеві спільноти інформували про роботу ППО. Під ударом була й Дніпропетровщина. Монітори зауважували десятки дронів біля Самара та Павлограда. Черкаська область. Кілька разів упродовж вечора та ночі повідомляли про роботу ППО та вибухи у Черкасах та на околицях. Інформації про наслідки влада поки що не надавала. Київ. Влада пише, пошкоджені ділянки теплових мереж. У Деснянському районі частково відсутнє теплопостачання. Комунальні служби працюють на місцях. На цей момент відомо про 11 постраждалих. 5 госпіталізували, зокрема вагітну жінку. Один чоловік у вкрай важкому стані. Харків. БпЛА типу "Гербера" впала біля багатоповерхівки у Салтівському районі. На щастя, без постраждалих. Харківщина. Росія завдала масованого удару БпЛА по Чугуєву, зокрема по приватному підприємству, яке не працює. Є пожежа в адміністративно-побутовій будівлі, постраждалих немає. Міський голова Києва Віталій Кличко опублікував зведену інформацію про наслідки атаки у Києві: У Дарницькому районі – уламки впали у дворі житлового будинку та на територію навчального закладу. Загорівся автомобіль. У Дніпровському пошкоджень зазнали 3 багатоквартирні житлові будинки, приватна садиба, також пожежа на відкритій території. У Подільському – пошкоджені 5 житлових будинків і нежитлова будівля. У Шевченківському загоряння сталося на відкритій території поблизу медичного закладу та у нежитловій будівлі. У Голосіївському – загоряння в медзакладі, пошкоджена нежитлова будівля. У Деснянському районі – загоряння у 2 житлових будинках. У Соломʼянському – пожежа на даху житлового будинку. У Святошинському – пожежа в приватному будинку. Медики госпіталізували двох постраждали. Росіяни бʼють по житлових будинках. Дуже багато постраждалих багатоповерхівок по всьому Києву, практично у кожному районі, Київська область – під масованою атакою ракетами та дронами. Під ударом обʼєкти критичної інфраструктури та мирні населені пункти, як повідомили в ОВА. У Білій Церкві постраждав чоловік 55 років. У Білоцерківському районі – загоряння складських приміщень. У Бучанському, Вишгородському, Фастівському районах виникли пожежі приватних будинків. В Обухівському районі загорівся автомобіль. Близько півночі російські війська розпочали масовану атаку з повітря на Україну. Перед цим вже кілька годин тривав наліт ударних безпілотників. Тепер же у повітря підняли кілька бортів Міг-31К, запустили "Калібри" з акваторії Чорного моря, та активували балістичні комплекси. Ракети – крилаті, балістичні та "Кинджали" – майже всі полетіли до Києва та Київської області. Там і пролунали вибухи.
– підсумували у КМВА.
