Вокруг детских кроваток обломки: кадры изуродованного садика во Львове после российской атаки
- Россия массированно атаковала Львов, нанеся значительные повреждения детскому саду на улице Максимовича и другим объектам в Сиховском районе.
- Местные власти обещают компенсации для жителей за поврежденное имущество, а поставки электроэнергии в городе уже восстановлено.
Сегодня, 5 октября, Россия массированно атаковала Львов ракетами и "Шахедами". Одной из локаций, которая получила наибольшие поражения, является детский сад на улице Максимовича, что на Сыхове.
Об этом в эфире 24 Канала рассказала ведущая Ирина Узлова, отметив, что рядом с детскими кроватками лежат осколки стекла из окон. Всего во Львове спасатели работают на трех локациях, люди могут обратиться к местным властям для возмещения убытков.
Как выглядит детский сад во Львове после российской атаки?
По словам ведущей, в детском саду в одном из районов Львова уничтожены десятки окон. 50% здания непригодны к функционированию.
Вокруг детских кроваток видим осколки стекла от выбитых стекол. Российская цель – исключительно жилая застройка, жилой район. Рядом военных целей или объектов критической инфраструктуры нет,
– подчеркнула она.
Вид детского сада после российской атаки / Фото 24 Канала
Изуродованные стекла в саду сейчас убирают спасатели. Всего их во Львове работают более 200 человек, также привлечено несколько десятков единиц специальной техники.
Ликвидация последствий в саду продолжается оперативно. Рядом во дворе видно воронки, вероятнее всего, от обломков российского оружия. Возле садика также пострадала поминальная часовня.
Всего в Сиховском районе Львова повреждено 30 домов. Выбитые стекла есть и в 86 школе в этом районе, но, к счастью, она пригодная к обучению.
Узлова отметила, что всем в городе, кто имеет изуродованные стекла в домах, местные власти выплатит по 12 тысяч гривен, за уничтоженные двери – по 8 тысяч.
Она добавила, что российская пропаганда, как всегда, заявляет об "атаке и ТЭЦ и военные объекты". Враг радуется, что, якобы, оставил Львов без света. Ночью действительно в некоторых районах наблюдались отключения, но сейчас поставки электроэнергии в городе восстановили.
Представитель ДСНС Украины во Львовской области Виталий Ткровцев отметил, что сегодня Львовщина подверглась одной из самых массированных вражеских атак. Сейчас спасатели работают не только в городе, но и на нескольких локациях во Львове.
Куда еще сегодня бил враг во Львове и области?
- В селе Лапаевка возле Львова враг уничтожил частный дом. Предварительно, погибли четыре человека, среди которых 15-летняя девушка. Там под завалами до сих пор могут находиться люди.
- Враг ударил по индустриальному парку Sparrow в промышленной зоне "Сигнивка". Это гражданский объект, к счастью, пострадавших там нет. Однако могут быть убытки на уровне 20 миллионов долларов.
- В результате атаки повреждено также админздание, где в укрытии на момент удара находились люди. Разрушены также частные дома, нежилые постройки и транспортные средства.