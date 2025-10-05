Сегодня, 5 октября, Россия массированно атаковала Львов ракетами и "Шахедами". Одной из локаций, которая получила наибольшие поражения, является детский сад на улице Максимовича, что на Сыхове.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала ведущая Ирина Узлова, отметив, что рядом с детскими кроватками лежат осколки стекла из окон. Всего во Львове спасатели работают на трех локациях, люди могут обратиться к местным властям для возмещения убытков.

Как выглядит детский сад во Львове после российской атаки?

По словам ведущей, в детском саду в одном из районов Львова уничтожены десятки окон. 50% здания непригодны к функционированию.

Вокруг детских кроваток видим осколки стекла от выбитых стекол. Российская цель – исключительно жилая застройка, жилой район. Рядом военных целей или объектов критической инфраструктуры нет,

– подчеркнула она.

Вид детского сада после российской атаки / Фото 24 Канала

Изуродованные стекла в саду сейчас убирают спасатели. Всего их во Львове работают более 200 человек, также привлечено несколько десятков единиц специальной техники.

Ликвидация последствий в саду продолжается оперативно. Рядом во дворе видно воронки, вероятнее всего, от обломков российского оружия. Возле садика также пострадала поминальная часовня.

Всего в Сиховском районе Львова повреждено 30 домов. Выбитые стекла есть и в 86 школе в этом районе, но, к счастью, она пригодная к обучению.

Узлова отметила, что всем в городе, кто имеет изуродованные стекла в домах, местные власти выплатит по 12 тысяч гривен, за уничтоженные двери – по 8 тысяч.

Она добавила, что российская пропаганда, как всегда, заявляет об "атаке и ТЭЦ и военные объекты". Враг радуется, что, якобы, оставил Львов без света. Ночью действительно в некоторых районах наблюдались отключения, но сейчас поставки электроэнергии в городе восстановили.

Представитель ДСНС Украины во Львовской области Виталий Ткровцев отметил, что сегодня Львовщина подверглась одной из самых массированных вражеских атак. Сейчас спасатели работают не только в городе, но и на нескольких локациях во Львове.

Куда еще сегодня бил враг во Львове и области?