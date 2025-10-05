Дитячі ліжечка серед уламків: кадри садочка у Львові, який понівечила Росія
- Росія масовано атакувала Львів, завдавши значних пошкоджень дитячому садку на вулиці Максимовича та іншим об'єктам у Сихівському районі.
- Місцева влада обіцяє компенсації для мешканців за пошкоджене майно, а постачання електроенергії в місті вже відновлено.
Сьогодні, 5 жовтні, Росія масовано атакувала Львів ракетами та "Шахедами". Однією з локацій, яка зазнала найбільших уражень, є дитячий садок на вулиці Максимовича, що на Сихові.
Про це в ефірі 24 Каналу розповіла ведуча Ірина Узлова, зазначивши, що поруч з дитячими ліжечками лежать уламки скла з вікон. Загалом у Львові рятувальники працюють на трьох локаціях, люди можуть звернутись до місцевої влади для відшкодування збитків.
Дивіться також "Скло вилітало людям в обличчя": жителі Запоріжжя розповіли моторошні деталі російської атаки
Як виглядає дитячий садок у Львові після російської атаки?
За словами ведучої, у дитячому садочку в одному з районів Львова знищено десятки вікон. 50% будівлі непридатні до функціонування.
Навколо дитячих ліжечок бачимо уламки скла від вибитих шибок. Російська ціль – винятково житлова забудова, житловий район. Поруч військових цілей чи об'єктів критичної інфраструктури немає,
– наголосила вона.
Кадри дитячого садка після російської атаки / Фото 24 Каналу
Понівечені шибки у садочку зараз прибирають рятувальники. Загалом їх у Львові працюють понад 200 осіб, також залучено кілька десятків одиниць спеціальної техніки.
Ліквідація наслідків у садочку триває оперативно. Поруч у дворі видно вирви, найімовірніше, від уламків російської зброї. Біля садочка також постраждала поминальна капличка.
Загалом у Сихівському районі Львова пошкоджено 30 будинків. Вибиті шибки є і у 86 школі в цьому районі, але, на щастя, вона придатна до навчання.
Узлова зазначила, що усім у місті, хто має понівечені шибки у будинках, місцева влада виплатить по 12 тисяч гривень, за знищені двері – по 8 тисяч.
Вона додала, що російська пропаганда, як завжди, заявляє про "атаку та ТЕЦ та військові об'єкти". Ворог радіє, що, буцімто, залишив Львів без світла. Вночі справді в деяких районах спостерігались відключення, але зараз постачання електроенергії в місті відновили.
Речник ДСНС України у Львівській області Віталій Ткровцев зауважив, що сьогодні Львівщина зазнала однієї з наймасованіших ворожих атак. Зараз рятувальники працюють не лише у місті, а й на кількох локаціях у Львові.
Куди ще сьогодні бив ворог у Львові та області?
- У селі Лапаївка біля Львова ворог знищив приватний будинок. Попередньо, загинуло четверо людей, серед яких 15-річна дівчина. Там під завалами досі можуть перебувати люди.
- Ворог вдарив по індустріальному парку Sparrow у промисловій зоні "Сигнівка". Це цивільний об'єкт, на щастя, постраждалих там немає. Однак можуть бути збитки на рівні 20 мільйонів доларів.
- Внаслідок атаки пошкоджено також адмінбудівлю, де в укритті на момент удару перебували люди. Зруйновані також приватні будинки, нежитлові споруди та транспортні засоби.