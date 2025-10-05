Сьогодні, 5 жовтні, Росія масовано атакувала Львів ракетами та "Шахедами". Однією з локацій, яка зазнала найбільших уражень, є дитячий садок на вулиці Максимовича, що на Сихові.

Про це в ефірі 24 Каналу розповіла ведуча Ірина Узлова, зазначивши, що поруч з дитячими ліжечками лежать уламки скла з вікон. Загалом у Львові рятувальники працюють на трьох локаціях, люди можуть звернутись до місцевої влади для відшкодування збитків.

Як виглядає дитячий садок у Львові після російської атаки?

За словами ведучої, у дитячому садочку в одному з районів Львова знищено десятки вікон. 50% будівлі непридатні до функціонування.

Навколо дитячих ліжечок бачимо уламки скла від вибитих шибок. Російська ціль – винятково житлова забудова, житловий район. Поруч військових цілей чи об'єктів критичної інфраструктури немає,

– наголосила вона.

Кадри дитячого садка після російської атаки / Фото 24 Каналу

Понівечені шибки у садочку зараз прибирають рятувальники. Загалом їх у Львові працюють понад 200 осіб, також залучено кілька десятків одиниць спеціальної техніки.

Ліквідація наслідків у садочку триває оперативно. Поруч у дворі видно вирви, найімовірніше, від уламків російської зброї. Біля садочка також постраждала поминальна капличка.

Загалом у Сихівському районі Львова пошкоджено 30 будинків. Вибиті шибки є і у 86 школі в цьому районі, але, на щастя, вона придатна до навчання.

Узлова зазначила, що усім у місті, хто має понівечені шибки у будинках, місцева влада виплатить по 12 тисяч гривень, за знищені двері – по 8 тисяч.

Вона додала, що російська пропаганда, як завжди, заявляє про "атаку та ТЕЦ та військові об'єкти". Ворог радіє, що, буцімто, залишив Львів без світла. Вночі справді в деяких районах спостерігались відключення, але зараз постачання електроенергії в місті відновили.

Речник ДСНС України у Львівській області Віталій Ткровцев зауважив, що сьогодні Львівщина зазнала однієї з наймасованіших ворожих атак. Зараз рятувальники працюють не лише у місті, а й на кількох локаціях у Львові.

Куди ще сьогодні бив ворог у Львові та області?