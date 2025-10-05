Про це пише 24 Канал із посиланням на Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Дивіться також Місто у диму, частина – без світла: все про одну з наймасованіших атак Росії по Львову

Що в МВС кажуть про наслідки атаки?

За словами Ігоря Клименка, рятувальники та поліцейські працюють на місцях російських ударів. Унаслідок цинічної атаки ворога пошкоджено півтора десятка житлових будинків, об’єкти енергетики, онкологічний центр.

На Львівщині ворог знищив приватний будинок. Загинуло четверо людей, серед яких 15-річна дівчина. Попередньо є інформація про людей під завалами. На місці працюють рятувальники, триває розбір,

– пояснив Клименко.

Унаслідок удару в Запоріжжі загинула одна людина, понад десятеро – поранені. ДСНС і поліція працюють на місцях з перших хвилин під високою загрозою повторних ударів.