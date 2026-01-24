Только что с завода: в ОП показали обломки "свежих" ракет, которыми Россия атаковала Украину
- Российские войска использовали ракеты, изготовленные в 2026 году, для атак по Украине, включая крылатые ракеты Х-101 и "Циркон".
- Владислав Власюк сообщил, что ракета Х-32, основана на Х-22, была впервые применена во время удара по Киеву.
Российские войска начали применять для атак по Украине ракеты, изготовленные в 2026 году. В Офисе Президента продемонстрировали обломки новой крылатой ракеты Х-101.
По Киеву, в частности, применены ракеты "Циркон". Об этом сообщает уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в Facebook.
Как выглядят обломки ракет, которыми атаковали Украину?
В течение этой недели, в том числе и во время ночной атаки, россияне использовали "Цирконы" – большие противокорабельные крылатые ракеты.
Власюк уточнил, что Х-101 является типичной крылатой ракетой, однако в этом случае речь идет об изделии 2026 года производства.
Х-32 – это новая крылатая ракета, созданная на основе Х-22. Ее, как отмечается, Россия впервые применила во время удара по Киеву.
РМ-48У, по его словам, относится к баллистическим ракетам и изготовлена на базе учебных ракет-мишеней для комплексов С-400.
"Каждый случай применения определенного типа ракет это не просто рандомный выбор, а имеет свои объяснения. Частично – не от хорошей жизни. Это хорошо. На фото Х-101 2026 года, уже завтра будем знать основные компоненты", – добавил Власюк.
Обломки российских ракет, которыми били по Украине
Россия, среди прочего, нанесла удар по Киеву противокорабельной ракетой “Циркон” во время комбинированной атаки. Эксперт по авиации Константин Криволап в эфире 24 Канала предположил, что одна из причин такого выбора может быть в дефиците других ракет, в частности баллистических. Поэтому Россия, по его словам, применяет то, что имеет в наличии, даже если это вооружение создавали под другие задачи.
Что известно о ночном обстреле Киева?
Во время массированной атаки на Киев 24 января погиб человек, еще несколько человек пострадали.
В ряде районов зафиксировано падение обломков, повреждены дома, нежилые здания, авто.
Среди прочего пострадала шоколадная фабрика Roshen. Поражения получили как производственные, так и офисные помещения. Погибла одна женщина, также пострадали другие работники.