Только что с завода: в ОП показали обломки "свежих" ракет, которыми Россия атаковала Украину

Российские войска начали применять для атак по Украине ракеты, изготовленные в 2026 году. В Офисе Президента продемонстрировали обломки новой крылатой ракеты Х-101.

По Киеву, в частности, применены ракеты "Циркон". Об этом сообщает уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в Facebook.

Как выглядят обломки ракет, которыми атаковали Украину?

В течение этой недели, в том числе и во время ночной атаки, россияне использовали "Цирконы" – большие противокорабельные крылатые ракеты.

Власюк уточнил, что Х-101 является типичной крылатой ракетой, однако в этом случае речь идет об изделии 2026 года производства.

Х-32 – это новая крылатая ракета, созданная на основе Х-22. Ее, как отмечается, Россия впервые применила во время удара по Киеву.

РМ-48У, по его словам, относится к баллистическим ракетам и изготовлена на базе учебных ракет-мишеней для комплексов С-400.

"Каждый случай применения определенного типа ракет это не просто рандомный выбор, а имеет свои объяснения. Частично – не от хорошей жизни. Это хорошо. На фото Х-101 2026 года, уже завтра будем знать основные компоненты", – добавил Власюк.

Обломки российских ракет, которыми били по Украине

Россия, среди прочего, нанесла удар по Киеву противокорабельной ракетой “Циркон” во время комбинированной атаки. Эксперт по авиации Константин Криволап в эфире 24 Канала предположил, что одна из причин такого выбора может быть в дефиците других ракет, в частности баллистических. Поэтому Россия, по его словам, применяет то, что имеет в наличии, даже если это вооружение создавали под другие задачи.

