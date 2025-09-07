В ночь на 7 сентября Россия в очередной раз терроризировала Украину. Вражеская армия нанесла комбинированный удар по украинским городам, запустив сотни дронов и более десятка ракет.

Европейские лидеры и чиновники отреагировали на террор, который совершила армия Кремля. Как в Европе комментируют циничную атаку по Украине – читайте в материале 24 Канала.

Как реагируют в Европе на атаку по Украине 7 сентября?

Важно! Для удара по Украине враг использовал 823 средств воздушного нападения.



Так, россияне запустили 810 ударных БпЛА и 13 ракет, среди которых – 9 крылатых ракет "Искандер-К", 4 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23.



Зафиксировано попадание 9 ракет и 54 ударных БпЛА на 33 локациях, падение сбитых (обломки) на 8 локациях.