В ніч на 7 вересня Росія вкотре тероризувала Україну. Ворожа армія завдала комбінованого удару по українських містах, запустивши сотні дронів та понад десяток ракет.

Європейські лідери та посадовці відреагували на терор, який скоїла армія Кремля. Як в Європі коментують цинічну атаку по Україні – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Як реагують в Європі на атаку по Україні 7 вересня?

Важливо! Для удару по Україні ворог використав 823 засобів повітряного нападу.



Так, росіяни запустили 810 ударних БпЛА та 13 ракет, серед яких – 9 крилатих ракет "Іскандер-К", 4 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23.



Зафіксовано влучання 9 ракет та 54 ударних БпЛА на 33 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.