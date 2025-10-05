Россия в ночь на 5 октября подняла в воздух стратегическую авиацию и вывела в море ракетоносители. Враг осуществил запуск ракет.

О ракетной атаке информирует 24 Канал – о том, где слышали взрывы, а также где есть прилеты и какие последствия террора врага.

Что известно о ракетной атаке?

В этой новости нет хронологии