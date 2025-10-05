5 октября, 04:28
Массированная атака по Украине ракетами и дронами: где раздаются взрывы и какие последствия
Россия в ночь на 5 октября подняла в воздух стратегическую авиацию и вывела в море ракетоносители. Враг осуществил запуск ракет.
О ракетной атаке информирует 24 Канал – о том, где слышали взрывы, а также где есть прилеты и какие последствия террора врага.
Смотрите также Комбинированный удар по Запорожью дронами и КАБами: в городе проблемы со светом и водой
Что известно о ракетной атаке?
Оперативно о ходе ракетной атаки можно узнать в нашем телеграмм-канале.
В этой новости нет хронологии