Росія у ніч проти 5 жовтня підняла у повітря стратегічну авіацію та вивела в море ракетоносії. Ворог здійснив запуск ракет.

Про ракетну атаку інформує 24 Канал – про те, де чули вибухи, а також де є прильоти та які наслідки терору ворога.

Що відомо про ракетну атаку?

