5 жовтня, 04:28
Масована атака по Україні ракетами та дронами: де лунають вибухи і які наслідки
Росія у ніч проти 5 жовтня підняла у повітря стратегічну авіацію та вивела в море ракетоносії. Ворог здійснив запуск ракет.
Про ракетну атаку інформує 24 Канал – про те, де чули вибухи, а також де є прильоти та які наслідки терору ворога.
Дивіться також Комбінований удар по Запоріжжю дронами та КАБами: у місті проблеми зі світлом та водою
Що відомо про ракетну атаку?
Оперативно про перебіг ракетної атаки можна дізнатись в нашому телеграм-каналі.
04:35, 05 жовтня
Мер Львова Андрій Садовий підтвердив атаку дронами-камікадзе і зазначив, що працюють сили ППО.
04:07, 05 жовтня
Потужний вибух прогримів у Львові. Раніше на місто прямував "Шахед".