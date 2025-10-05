Укр Рус
Масована атака по Україні ракетами та дронами: де лунають вибухи і які наслідки
5 жовтня, 04:28
2

Масована атака по Україні ракетами та дронами: де лунають вибухи і які наслідки

Ірина Пундор

Росія у ніч проти 5 жовтня підняла у повітря стратегічну авіацію та вивела в море ракетоносії. Ворог здійснив запуск ракет.

Про ракетну атаку інформує 24 Канал – про те, де чули вибухи, а також де є прильоти та які наслідки терору ворога.

Що відомо про ракетну атаку?

04:35, 05 жовтня

Мер Львова Андрій Садовий підтвердив атаку дронами-камікадзе і зазначив, що працюють сили ППО.

04:07, 05 жовтня

Потужний вибух прогримів у Львові. Раніше на місто прямував "Шахед".
 

 

 