Россияне увеличили свою ударную силу, – Зеленский

Зеленский заявил, что Россия нарастила масштабы ударе по энергетике Украины. Для этого враг использует баллистические ракеты, которые трудно перехватить.

Он отметил, что над восстановлением стабильной работы энергосистемы работают тысячи людей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

Как Россия нарастила атаки по энергетике?

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на днях в большинстве областей фактически круглосуточно работают ремонтные бригады, энергетики, коммунальные службы. К этому задействованы тысячи людей.

Россияне увеличили свою ударную силу – используют в ударах больше баллистики. И это означает для нас потребность в большей ПВО, больших резервах оборудования и более четкой и оперативной работе в регионах,

– подчеркнул президент.

Он отметил оперативную работу сотрудников ГСЧС. Также Зеленский призвал чиновников лично быть в регионах.

Россия изменила тактику ударов по энергетике Украины