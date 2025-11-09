Росіяни збільшили свою ударну силу, – Зеленський

Зеленський заявив, що Росія наростила масштаби ударі по енергетиці України. Для цього ворог використовує балістичні ракети, які важко перехопити.

Він зазначив, що над відновленням стабільної роботи енергосистеми працюють тисячі людей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

Як Росія наростила атаки по енергетиці?

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що цими днями в більшості областей фактично цілодобово працюють ремонтні бригади, енергетики, комунальні служби. До цього задіяні тисячі людей.

Росіяни збільшили свою ударну силу – використовують в ударах більше балістики. І це означає для нас потребу в більшій ППО, більших резервах обладнання й більш чіткій та оперативній роботі в регіонах,

– підкреслив президент.

Він відзначив оперативну роботу працівників ДСНС. Також Зеленський закликав урядовців особисто бути у регіонах.

Росія змінила тактику ударів по енергетиці України