Комбинированный удар по Житомирщине: есть жертва и разрушения
- Россия осуществила атаку на Житомирщину, в результате которых погиб один человек и пятеро получили ранения,
- Пожары возникли в Житомире и Бердичеве.
- ГСЧС оказывает помощь пострадавшим и тушит пожары, на месте работают саперы, а также созвана комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Россия запустила по Украине ракеты и ударные дроны ночью и утром 10 сентября. Под ударом оказался Житомир и область.
О последствиях атаки на область пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
Что известно об атаке на Житомир и область?
Российские обстрелы 10 сентября убили одного человека и ранили по меньшей мере пятерых в Житомирской области. В результате атак возникли пожары в административном центре и Бердичеве. Пострадавшим оказывают помощь.
Психологи ГСЧС оказали помощь 26 людям, из которых 3 детей. Сейчас спасатели проводят тушение пожаров. На месте работают саперы ГСЧС,
– написали чрезвычайники.
Ликвидация последствий на Житомирщине / Фото ГСЧС
Кроме того, в Бердичеве в промзоне возник пожар, повреждены легковой автомобиль и хозяйственная постройка. Местные власти сообщили, что на месте работают все соответствующие службы, созвана комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В общем четыре человека пострадавшие в Житомире и один в Бердичеве, все они доставлены в медицинские учреждения.