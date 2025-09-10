Россия запустила по Украине ракеты и ударные дроны ночью и утром 10 сентября. Под ударом оказался Житомир и область.

О последствиях атаки на область пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Смотрите также Массированная атака по Украине, взрывы в городах, российские дроны в Польше: хронология 1295 дня войны

Что известно об атаке на Житомир и область?

Российские обстрелы 10 сентября убили одного человека и ранили по меньшей мере пятерых в Житомирской области. В результате атак возникли пожары в административном центре и Бердичеве. Пострадавшим оказывают помощь.

Психологи ГСЧС оказали помощь 26 людям, из которых 3 детей. Сейчас спасатели проводят тушение пожаров. На месте работают саперы ГСЧС,

– написали чрезвычайники.

Ликвидация последствий на Житомирщине / Фото ГСЧС

Кроме того, в Бердичеве в промзоне возник пожар, повреждены легковой автомобиль и хозяйственная постройка. Местные власти сообщили, что на месте работают все соответствующие службы, созвана комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В общем четыре человека пострадавшие в Житомире и один в Бердичеве, все они доставлены в медицинские учреждения.