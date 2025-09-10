Комбінований удар по Житомирщині: є жертва та руйнування
- Росія здійснила атаку на Житомирщину, внаслідок яких загинула одна людина і п'ятеро отримали поранення,
- Пожежі виникли в Житомирі та Бердичеві.
- ДСНС надає допомогу постраждалим та гасить пожежі, на місці працюють сапери, а також скликана комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Росія запустила по Україні ракети та ударні дрони вночі та зранку 10 вересня. Під ударом опинився Житомир та область.
Про наслідки атаки на область пише 24 Канал з посиланням на ДСНС .
Що відомо про атаку на Житомир та область?
Російські обстріли 10 вересня вбили одну людину та поранили щонайменше п'ятьох на Житомирщині. Внаслідок атак виникли пожежі в адміністративному центрі та Бердичеві. Постраждалим надають допомогу.
Психологи ДСНС надали допомогу 26 людям, з яких 3 дітей. Наразі рятувальники проводять гасіння пожеж. На місці працюють сапери ДСНС,
– написали надзвичайники.
Ліквідація наслідків на Житомирщині / Фото ДСНС
Крім того, у Бердичеві в промзоні виникла пожежа, пошкоджені легковий автомобіль та господарча будівля. Місцева влада повідомила, що на місці працюють усі відповідні служби, скликана комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Загалом четверо людей постраждалі у Житомирі та один у Бердичеві, усі вони доставлені до медичних закладів.