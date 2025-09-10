Во время атаки по Украине российские "Шахеды" нарушили и воздушное пространство Польши. О последствиях российских атак по Украине, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 10 сентября, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами: где были взрывы, что известно о последствиях