Россия массированно атакует Украину ракетами и БпЛА: где слышны взрывы и какие последствия
С вечера 27 августа Россия терроризирует украинские мирные города "Шахедами" и ракетами из стратегической авиации. Уже по состоянию на утро 28 августа в регионах Украины есть значительные последствия массированной атаки.
Информацию о количестве пострадавших, жертв и последствиях попадания в городах собрал 24 Канал.
Смотрите также Россия в очередной раз атакует Украину "Шахедами" и ракетами: где сейчас тревога и куда летят цели
Какие последствия массированной атаки 28 августа?
Россияне атаковали предприятие Запорожья. В результате вражеского удара произошло возгорание. Информация о пострадавших пока уточняется. Количество погибших в Киеве возросло до 4, среди них 2 – дети. По меньшей мере три человека погибли и 24 пострадали в Киеве в результате атаки. Раненые получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших – 14-летняя девушка. Среди пострадавших по меньшей мере пятеро детей, в возрасте от 7 до 17 лет. Значительные повреждения в жилой застройке Дарницкого и Днепровского районов,
Последствия атаки на Запорожье
Последствия ударов по столице
Пострадавшие и жертвы в Киеве
– глава Киевской ОГА Тимур Ткаченко
