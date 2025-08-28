Укр Рус
28 серпня, 06:31
8

Росія масовано атакує Україну ракетами та БпЛА: де чути вибухи і які наслідки

Дарія Черниш

Звечора 27 серпня Росія тероризує українські мирні міста "Шахедами" та ракетами зі стратегічної авіації. Вже станом на ранок 28 серпня в регіонах України є значні наслідки масованої атаки.

Інформацію про кількість потерпілих, жертв та наслідки влучання у містах зібрав 24 Канал.

Які наслідки масованої атаки 28 серпня?

 

06:28, 28 серпня

Наслідки атаки на Запоріжжя

Росіяни атакували підприємство Запоріжжя. Внаслідок ворожого удару сталось займання. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

06:27, 28 серпня

Кількість загиблих у Києві зросла до 4, серед них 2 – діти.

06:16, 28 серпня

Наслідки ударів по столиці

  • У Дарницькому районі росіяни прямим влучанням знищили частину 5-типоверхівки. На місці триває рятувальна операція. Постраждали 9-ти, 16-типоверхові житлові будинки, приватний будинок, парковка, дитячий садочок.
  • У Дніпровському районі пошкоджена житлова 25-типоверхівка, дрон влучив у двір поруч з 9-типоверхівкою. Постраждали десятки автівок.
  • У Солом'янському районі горів приватний житловий будинок.
  • У Шевченківському районі постраждали кілька нежитлових будівель, офіси, автівки.
  • В Голосіївському районі вже зранку внаслідок атаки займання на кількох локаціях, понад 10 будинків з вибитими вікнами, постраждали автівки.
  • У Деснянському та Оболонському районах Є пошкодження в нежитлових зонах.
06:15, 28 серпня

Постраждалі та жертви у Києві

Щонайменше троє людей загинули та 24 постраждали у Києві внаслідок атаки. Поранені отримали травми різного ступеня тяжкості. 

Серед загиблих – 14-річна дівчина. Серед постраждалих щонайменше п'ятеро дітей, віком від 7 до 17 років.

Значні пошкодження в житловій забудові Дарницького та Дніпровського районів,
– очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко

05:39, 28 серпня

Наслідки атаки на Київщину

Внаслідок нічної та ранкової атаки на Україну, зокрема у Київській області постраждала людина.

Там у Фастівському районі 33-річний чоловік попередньо отримав різані рани грудної клітини та правої гомілки. Його госпіталізували.

У Броварському та Фастівському районі пошкоджено приватний будинок та квартиру.