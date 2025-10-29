Путин пережидает: военный эксперт спрогнозировал, когда массированных атак России может стать больше
- Россия взяла паузу в массированных ударах по Украине, вероятно, накапливая вооружение, из-за геополитической ситуации.
- После решения вопросов между Трампом и Си Цзиньпином, ожидается напряженный период для Украины в отношении российских атак.
Россия не прекращает наносить удары по территории Украины. Однако в массированных атаках по нашей стране враг взял паузу. Она может быть связана с геополитической ситуацией, которая сейчас сложилась в мире.
Об этом в эфире 24 Канала отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, объяснив поведение главы Кремля. Свитан предположил, когда Россия может возобновить масштабные обстрелы Украины.
Почему Путин взял паузу в массированных обстрелах Украины?
Военный эксперт отметил, что Путину вскоре придется решать сложную геополитическую проблему. Потому что вскоре Дональд Трамп проведет встречу с Си Цзиньпинем, а также должен пообщаться с лидерами стран – бывших советских республик – Казахстана, Узбекистана, Таджикистана.
Президент США, по мнению полковника ВСУ в запасе, хочет ограничить прихоти Путина по переброске техники и боеприпасов, создание сырых схем по продаже российской нефти и газа.
Обратите внимание! Как отметил политолог Алексей Буряченко, Трамп во время встречи с Си Цзиньпином будет предлагать разыграть Россию между США и Китаем и продолжить оставлять Москву в "подмороженном состоянии". Пекин, по его мнению, заинтересован в этом, ведь сможет еще дешевле покупать ресурсы Москвы и усилить контроль над ней.
"Поэтому Путин сейчас тихо сидит и старается не обострять ситуацию. Ведь любой массированной российской атакой по Украине сразу воспользуется Трамп. Соответственно глава Кремля хочет переждать этот период", – подчеркнул он.
Однако в этот момент происходит накопление Россией оружия, потому что она не прекращает производить ракеты.
Когда Трамп решит определенные вопросы с Си Цзиньпином, наступит очень напряженный период для Украины. После этого у Путина будут развязаны руки и он может создать серьезную проблему в украинских тылах,
– уверен Роман Свитан.
У Путина остается время до 21 ноября, когда могут быть введены санкции в отношении российской нефтяной отрасли, в частности компании "Лукойл" и "Роснефть". И к этому времени, по мнению военного эксперта, он попытается максимально использовать все силы, что он накопил.
Как Россия продолжает обстреливать Украину?
Оккупанты ночью 29 октября снова атаковали территорию нашей страны. Враг запустил в Украину 126 беспилотников. Под ударами оказалась Одесская, Сумская и Черниговская области.
В Одесской области в результате атаки были повреждены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры. Из-за атаки почти 27 тысяч домов остались без энергоснабжения.
В Сумской области российский дрон попал в базу отдыха в Заречном районе города.
Также в Черниговской области оккупанты поразили объект критической инфраструктуры.