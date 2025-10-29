Об этом в эфире 24 Канала отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, объяснив поведение главы Кремля. Свитан предположил, когда Россия может возобновить масштабные обстрелы Украины.

Смотрите также Встреча Трампа и Си грозит стать кошмаром для Путина: могут ли США и Китай закончить войну

Почему Путин взял паузу в массированных обстрелах Украины?

Военный эксперт отметил, что Путину вскоре придется решать сложную геополитическую проблему. Потому что вскоре Дональд Трамп проведет встречу с Си Цзиньпинем, а также должен пообщаться с лидерами стран – бывших советских республик – Казахстана, Узбекистана, Таджикистана.

Президент США, по мнению полковника ВСУ в запасе, хочет ограничить прихоти Путина по переброске техники и боеприпасов, создание сырых схем по продаже российской нефти и газа.

Обратите внимание! Как отметил политолог Алексей Буряченко, Трамп во время встречи с Си Цзиньпином будет предлагать разыграть Россию между США и Китаем и продолжить оставлять Москву в "подмороженном состоянии". Пекин, по его мнению, заинтересован в этом, ведь сможет еще дешевле покупать ресурсы Москвы и усилить контроль над ней.

"Поэтому Путин сейчас тихо сидит и старается не обострять ситуацию. Ведь любой массированной российской атакой по Украине сразу воспользуется Трамп. Соответственно глава Кремля хочет переждать этот период", – подчеркнул он.

Однако в этот момент происходит накопление Россией оружия, потому что она не прекращает производить ракеты.

Когда Трамп решит определенные вопросы с Си Цзиньпином, наступит очень напряженный период для Украины. После этого у Путина будут развязаны руки и он может создать серьезную проблему в украинских тылах,

– уверен Роман Свитан.

У Путина остается время до 21 ноября, когда могут быть введены санкции в отношении российской нефтяной отрасли, в частности компании "Лукойл" и "Роснефть". И к этому времени, по мнению военного эксперта, он попытается максимально использовать все силы, что он накопил.

Как Россия продолжает обстреливать Украину?