Про це в ефірі 24 Каналу зазначив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, пояснивши поведінку очільника Кремля. Світан припустив, коли Росія може відновити масштабні обстріли України.
Чому Путін взяв паузу в масованих обстрілах України?
Військовий експерт зауважив, що Путіну невдовзі доведеться розв'язувати складну геополітичну проблему. Тому що незабаром Дональд Трамп проведе зустріч із Сі Цзіньпінем, а також має поспілкуватися з лідерами країн – колишніх радянських республік – Казахстану, Узбекистану, Таджикистану.
Президент США, на думку полковника ЗСУ в запасі, хоче обмежити забаганки Путіна щодо перекидання техніки та боєприпасів, створення сирих схем з продажу російської нафти та газу.
Зверніть увагу! Як зазначив політолог Олексій Буряченко, Трамп під час зустрічі з Сі Цзіньпіном пропонуватиме розіграти Росію між США та Китаєм та продовжити залишати Москву у "підмороженому стані". Пекін, на його думку, зацікавлений в цьому, адже зможе ще дешевше купувати ресурси Москви та посилити контроль над нею.
"Тому Путін зараз тихо сидить і намагається не загострювати ситуацію. Адже будь-якою масованою російською атакою по Україні одразу скористається Трамп. Відповідно очільник Кремля хоче перечекати цей період", – підкреслив він.
Однак у цей момент відбувається накопичення Росією зброї, тому що вона не припиняє виробляти ракети.
Коли Трамп розв'яже певні питання із Сі Цзіньпіном, наступить дуже напружений період для України. Після цього у Путіна будуть розв'язані руки і він може створити серйозну проблему в українських тилах,
– впевнений Роман Світан.
У Путіна залишається час до 21 листопада, коли можуть бути запроваджені санкції щодо російської нафтової галузі, зокрема компанії "Лукойл" та "Роснафта". І до цього часу, на думку військового експерта, він спробує максимально використати усі сили, що він накопичив.
Як Росія продовжує обстрілювати Україну?
Окупанти уночі 29 жовтня знову атакували територію нашої країни. Ворог запустив в Україну 126 безпілотників. Під ударами опинилась Одещина, Сумщина та Чернігівщина.
В Одеській області внаслідок атаки були пошкоджені об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури. Через атаку майже 27 тисяч домівок залишились без енергопостачання.
У Сумській області російський дрон влучив у базу відпочинку в Зарічному районі міста.
Також у Чернігівській області окупанти уразили об'єкт критичної інфраструктури.