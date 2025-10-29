Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

Уночі російські військові атакували 126 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків:

Курськ,

Приморсько-Ахтарськ,

Донецьк,

Чауда,

Гвардійське.

Близько 80 із них – "Шахеди". Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 93 ворожі БпЛА типу "Шахед", Гербера і дронів інших типів на Півночі та Сході країни.