Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Дивіться також Росіяни вранці знову атакують Україну "Шахедами": у яких областях зараз тривога
Як відпрацювала ППО?
Уночі російські військові атакували 126 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків:
- Курськ,
- Приморсько-Ахтарськ,
- Донецьк,
- Чауда,
- Гвардійське.
Близько 80 із них – "Шахеди". Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 93 ворожі БпЛА типу "Шахед", Гербера і дронів інших типів на Півночі та Сході країни.