В ніч на 29 жовтня росіяни обстріляли енергетичні об'єкти на Одещині. Про це повідомив ДТЕК, пише 24 Канал.

Що відомо про наслідки удару?

Вночі російські окупанти завдали чергового удару по Одещині. Постраждав енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області та транспортна інфраструктура. Наразі відомо про одного постраждалого, якому надано медичну допомогу.

Після удару по енергетичному об'єкту спалахнула пожежа – десятки тисяч домівок залишились без електропостачання. Пошкодження виявились серйозними, а ремонт потребуватиме часу та значних зусиль фахівців.

Енергетики вже почали оперативно працювати над відновленням – перепід'єднали об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це було технічно можливо. Завдяки цьому світло повернули 7 тисячам домівок, однак ще 26,9 тисячі родин залишаються без світла.

Де ще зафіксували вибухи 29 жовтня?