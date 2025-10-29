Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1344 дні. Про головні події доби – читайте у тексті 24 Каналу.
Які головні події 29 жовтня?
У Росії атакували ТОВ "Марійський нафтопереробний завод", що випускає прямогонний бензин, дизельне та суднове паливо, мазут та інші нафтопродукти. Він є одним з найбільших підприємств Республіки Марій Ел. Уночі російські військові вдарили по Харківській та Одеській областях. Чули вибухи на Одещині, а саме у Подільську на півночі області. У мережі пишуть, що у місті зникло світло. Перед цим в області фіксували БпЛА ворога. А ще у Харківській області кілька вибухів пролунало в Ізюмі. Про це писала Ізюмська МВА. Відомо, що для району була загроза ударних БпЛА.
На Одещині та Харківщині лунали вибухи
