05:27, 29 жовтня

Уночі російські військові вдарили по Харківській та Одеській областях.

Чули вибухи на Одещині, а саме у Подільську на півночі області. У мережі пишуть, що у місті зникло світло. Перед цим в області фіксували БпЛА ворога.

А ще у Харківській області кілька вибухів пролунало в Ізюмі. Про це писала Ізюмська МВА. Відомо, що для району була загроза ударних БпЛА.