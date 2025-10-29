05:27, 29 октября

Ночью российские военные ударили по Харьковской и Одесской областях.

Слышали взрывы в Одесской области, а именно в Подольске на севере области. В сети пишут, что в городе исчез свет. Перед этим в области фиксировали БпЛА врага.

А еще в Харьковской области несколько взрывов прозвучало в Изюме. Об этом писала Изюмская МВА. Известно, что для района была угроза ударных БпЛА.