Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1344 дня. О главных событиях суток – читайте в тексте 24 Канала.
Какие главные события 29 октября?
В России атаковали ООО "Марийский нефтеперерабатывающий завод", выпускающий прямогонный бензин, дизельное и судовое топливо, мазут и другие нефтепродукты. Он является одним из крупнейших предприятий Республики Марий Эл. Ночью российские военные ударили по Харьковской и Одесской областях. Слышали взрывы в Одесской области, а именно в Подольске на севере области. В сети пишут, что в городе исчез свет. Перед этим в области фиксировали БпЛА врага. А еще в Харьковской области несколько взрывов прозвучало в Изюме. Об этом писала Изюмская МВА. Известно, что для района была угроза ударных БпЛА.
