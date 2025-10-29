Путін перечікує: військовий експерт спрогнозував, коли масованих атак Росії може побільшати

Росія не припиняє завдавати ударів по території України. Проте у масованих атаках по нашій країні ворог взяв паузу. Вона може бути пов'язана з геополітичною ситуацією, яка наразі склалася у світі.

Про це в ефірі 24 Каналу зазначив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, пояснивши поведінку очільника Кремля. Світан припустив, коли Росія може відновити масштабні обстріли України.

Чому Путін взяв паузу в масованих обстрілах України?

Військовий експерт зауважив, що Путіну невдовзі доведеться розв'язувати складну геополітичну проблему. Тому що незабаром Дональд Трамп проведе зустріч із Сі Цзіньпінем, а також має поспілкуватися з лідерами країн – колишніх радянських республік – Казахстану, Узбекистану, Таджикистану.

Президент США, на думку полковника ЗСУ в запасі, хоче обмежити забаганки Путіна щодо перекидання техніки та боєприпасів, створення сирих схем з продажу російської нафти та газу.

Зверніть увагу! Як зазначив політолог Олексій Буряченко, Трамп під час зустрічі з Сі Цзіньпіном пропонуватиме розіграти Росію між США та Китаєм та продовжити залишати Москву у "підмороженому стані". Пекін, на його думку, зацікавлений в цьому, адже зможе ще дешевше купувати ресурси Москви та посилити контроль над нею.

"Тому Путін зараз тихо сидить і намагається не загострювати ситуацію. Адже будь-якою масованою російською атакою по Україні одразу скористається Трамп. Відповідно очільник Кремля хоче перечекати цей період", – підкреслив він.

Однак у цей момент відбувається накопичення Росією зброї, тому що вона не припиняє виробляти ракети.

Коли Трамп розв'яже певні питання із Сі Цзіньпіном, наступить дуже напружений період для України. Після цього у Путіна будуть розв'язані руки і він може створити серйозну проблему в українських тилах,

– впевнений Роман Світан.

У Путіна залишається час до 21 листопада, коли можуть бути запроваджені санкції щодо російської нафтової галузі, зокрема компанії "Лукойл" та "Роснафта". І до цього часу, на думку військового експерта, він спробує максимально використати усі сили, що він накопичив.

