Из-за обстрела Кременчуга на Полтавщине изменят движение некоторых поездов
- В результате обстрела на Полтавщине повреждена железнодорожная инфраструктура, что привело к изменениям в маршрутах поездов.
- Обстрелом поврежден пригородный подвижной состав в Кременчуге.
- Также произошли изменения в движении пригородных поездов и отменили некоторые электропоезда из-за ремонтных работ.
В результате российской комбинированной атаки по Украине в ночь на 7 сентября ряд поездов на Полтавщине изменит движение. Россияне запустили более 800 средств воздушного нападения, которые повредили в том числе и железнодорожную инфраструктуру в Кременчугском районе.
Ожидаются задержки поездов из-за объезда опасного участка. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на данные Укрзализныци.
Читайте также Повреждены админздание и мост через Днепр: последствия удара по Полтавщине
Что известно об изменениях движения поездов?
Повреждения, вызванные обстрелом, делают невозможным курсирование поездов на некоторых направлениях, поэтому железнодорожники изменили маршруты нескольких рейсов.
Поезда №59 (Одесса – Харьков) и №8 (Харьков – Одесса) теперь будут курсировать не через Кременчуг, а по другому маршруту: Полтава-Киевская – Ромодан – Гребенка – им. Тараса Шевченко (Смела) – Знаменка.
Поезд №260, который курсирует из Чопа, теперь будет прибывать до станции Крюков-на-Днепре.
По измененному маршруту будут ездить и поезда №792, №126 на Кременчуг.
В свою очередь глава Укрзализныци Александр Перцовский рассказал, что специалисты без остановки работают над восстановлением инфраструктуры и отметил, что пассажиров будут подвозить к вокзалу автобусами.
На обратном пути автобусы будут ждать у Кременчугского вокзала в 13:30, откуда пассажиры смогут пересаживаться на поезда в Закарпатье.
Стоит также добавить, что обстрелом поврежден пригородный подвижной состав в Кременчуге, вместо которого на маршруты уже выведен резервный,
– говорится в сообщении Укрзализныци.
Также есть изменения в движении пригородных поездов на Полтавщине:
- Поезд №6531 теперь едет только от станции Полтава-Южная до Кобеляк (ранее этот маршрут был от Полтава-Южная до Кременчуга).
- Поезд №7006 курсирует от Кобеляк до Полтава-Южная (ранее он ехал от Кременчуга до Полтава-Южная).
- Временно отменен поезд №6890, ходящий по маршруту Павлыш – Предгорный Парк.
Обратите внимание! 7 сентября 2025 года электропоезда №6663 (Кременчуг – Знаменка/Користовка) и №6664 (Знаменка/Користовка – Кременчуг) временно не будут курсировать из-за ремонтных работ на инфраструктуре.
Какие последствия массированного обстрела Украины 7 сентября?
- Воздушные силы сообщили, что во время атаки на Украину по 33 различным местам нанесли 9 ракетных ударов.
- По состоянию на 9:30 утра в Киеве зафиксировали более 10 мест с повреждениями. Среди них и прямые попадания в жилые многоэтажки в Святошинском и Дарницком районах.
- Также враг атаковал Одессу и Одесский район ударными беспилотниками. В результате этих атак повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома, есть пострадавшие.