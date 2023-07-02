Убила себя и своего сына: на пароме по дороге с Польши мать совершила самоубийство
Источник:Fakt
С палубы парома Stena Spirit, отплывшего из польского города Гдыня в Швецию, 36-летняя Паулина с 7-летним сыном Лехом упала в воду с высоты 20 метров. Сначала стражи порядка предположили, что это стало следствием несчастного случая, однако записи с камер наблюдения опровергли эту версию.
Следовательно, трагедию, произошедшую 29 июня в Балтийском море примерно в 100 километрах от побережья Швеции, шведские и польские следователи расследуют как самоубийство матери и убийство мальчика. Об этом рассказал спикер шведской полиции Томас Йоханссон.
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Женщина была на грани физических и психических сил
По словам очевидцев, перед трагедией мать обняла сына. При этом женщина выглядела как человек "на грани физических и психических сил".
После того, как женщина с ребенком с огромной высоты упала или прыгнула в воду, они некоторое время еще были живы. Однако, к сожалению, они получили травмы, которые были несовместимы с жизнью, ведь удар о поверхность воды сравним с ударом об асфальт.
После падения женщины и ребенка на место трагедии немедленно отправились все возможные средства для проведения спасательной операции. В частности, вертолеты из Швеции, Польши и Германии были подняты в воздух, спасательные шлюпки спущены на воду из парома Stena Spirit, а подразделения НАТО и торговые корабли в этом районе поспешили на помощь.
Все пытались найти в открытом море мать и ребенка, однако достать утопленников без сознания из воды смогли только через час. После этого пострадавших отправили в шведскую больницу, однако медики уже не могли им ничем помочь, оба умерли в медучреждении.
Спикер отметил, что других подозреваемых кроме женщины нет, следовательно, "выдвигать обвинения некому".
Ознакомившись с записью камеры наблюдения с места происшествия, расследующая инцидент шведская прокуратура города Карлскруна квалифицировала деяния как убийство мальчика и последующее самоубийство матери,
– сказал спикер полиции.
Ребенок имел инвалидность
В СМИ сообщили, что маленький Лех имел инвалидность. Так, один из очевидцев отметил, что 7-летний мальчик находился в инвалидной коляске.
При этом его мама самостоятельно воспитывала сына. Отец же не выходил на связь с семьей и находился за границей. При этом он не жил в Швеции.
Как отметили в СМИ, все указывает на то, что трудности ухода за сыном легли на плечи Паулины.
Я проходил мимо. Теперь мне жаль, что я не задал ей любые вопросы, связался с ней, во что бы то ни стало. У меня не сразу возникло впечатление, что она нуждается в помощи, но было бы лучше, если бы я остался с ней,
– рассказал пассажир парома.
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