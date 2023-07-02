Вбила себе та свого сина: на поромі дорогою з Польщі мати скоїла самогубство

З палуби порома Stena Spirit, який відплив із польського міста Гдиня до Швеції, 36-річна Пауліна з 7-річним сином Лехом впали у воду з висоти 20 метрів. Спершу правоохоронці припустили, що це стало наслідком нещасного випадку, однак записи з камер спостереження спростували цю версію.

Відтак трагедію, що трапилася 29 червня у Балтійському морі приблизно за 100 кілометрів від узбережжя Швеції, шведські та польські слідчі розслідують як самогубство матері та вбивство хлопчика. Про це розповів речник шведської поліції Томас Йоханссон.

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Жінка була на межі фізичних і психічних сил

За словами очевидців, перед трагедією мати пригорнула сина. При цьому жінка виглядала як людина "на межі фізичних і психічних сил".

Після того, як жінка з дитиною з величезної висоти впали чи стрибнули у воду, вони деякий час ще були живі. Однак, на жаль, вони зазнали травм, які були несумісні із життям, адже удар об поверхню води можна порівняти з ударом об асфальт.

Після падіння жінки та дитини на місце трагедії негайно відправилися всі можливі засоби для проведення рятувальної операції. Зокрема, гелікоптери зі Швеції, Польщі та Німеччини були підняті в повітря, рятувальні шлюпки спущені на воду з порома Stena Spirit, а підрозділи НАТО та торгові кораблі в цьому районі поспішили на допомогу.

Усі намагалися знайти у відкритому морі матір і дитину, однак дістати потопельників без свідомості з води змогли лише через годину. Після цього постраждалих відправили до шведської лікарні, однак медики уже не могли їм нічим допомогти, обоє померли у медзакладі.

Речник зазначив, що інших підозрюваних окрім жінки нема, відтак "висувати звинувачення нікому".

Ознайомившись із записом камери спостереження з місця події, шведська прокуратура міста Карлскруна, яка розслідує інцидент, кваліфікувала діяння як вбивство хлопчика та подальше самогубство матері,

– сказав речник поліції.

Дитина мала інвалідність

У ЗМІ повідомили, що маленький Лех мав інвалідність. Так, один з очевидців зазначив, що 7-річний хлопчик перебував в інвалідному візку.

При цьому його мама самостійно виховувала сина. Натомість батько не виходив на зв'язок із родиною та перебував за кордоном. При цьому він не жив у Швеції.

Відтак, як зазначили у ЗМІ, все вказує на те, що труднощі догляду за сином лягли на плечі Пауліни.

Я проходив повз неї. Тепер мені шкода, що я не поставив їй будь-які запитання, зв’язався з нею, будь-що. У мене не відразу виникло враження, що вона потребує допомоги, але було б краще, якби я залишився з нею,

– розповів пасажир порома.

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