Маты на войне: не хочется, чтобы мы брали пример с россиян

Вот не нравится мне усиливающийся тренд на все большее внедрение матов в повседневную речь. Не хочется, чтобы мы брали пример с россиян, которые на перехваченных разговорах матами общаются с матерями и женами.

Забытие не суждено мне

Я не "языковой пурист", и не считаю вслед за "украинскими филологами", которые на самом деле знают только учебники по языку, а самого украинского (то есть – живого) языка и не знают, что в украинском языке нет матов. Есть.

Читайте также Историческая ошибка, которая длилась 300 лет, будет исправлена

Украинский язык – язык полноценный, и брутальная лексика давно является одной из его частей. И не только 300-летней давности, но и так называемые "маты" тоже.

И маты давно уже являются частью не только бытовой речи, но и частью новейшей литературы (и не только у одного Подервянского). С 1989-го благодаря Соломии Павлычко, например.

Слово, зачем ты не сталь боевая...

И фанатскую песенку о Путине я знаю, и о "русском корабле" тоже. И с Подервянским дружу. Тем не менее, все большее использование такой лексики ютуб-журналистами мне не нравится.

Я не хотел бы, чтобы в разговорах с матерями-женами-детьми у нас использовалась такая лексика. В моей семье так не принято.